Без тематического маникюра образ для празднования Хэллоуина не будет полноценным. Каким бы персонажем вы ни решили быть на вечеринке 31 октября, следует ответственно подойти к выбору нейл-дизайна. Кроме арта тыкв на ногтях, существует множество интересных идей для маникюра как на короткие, так и на длинные ногти: паутины, капли искусственной крови, "травмированные" ногти и другие.

Мистический, нестандартный, креативный – таким должен быть маникюр для Хеллоуина. 24 канал подготовил несколько экстравагантных идей для нейл-дизайна, чтобы ваш образ в День всех святых выглядел органичнее.

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Какой маникюр сделать на Хэллоуин 2020

Мистическая классика

Когда мало времени, но хочется дополнить наряд на Хэллоуин тематическим маникюром, то попробуйте простые, но всегда актуальные дизайны. Среди них рисунки призраков и паутин на ногтях. Преимуществом такого маникюра является то, что он удачно будет смотреться на коротких и длинных ногтях любой длины.

Улыбка вампира

Если вы решили поразить друзей образом вампира на вечеринку в честь Хэллоуина, то стоит позаботиться о соответствующем маникюре. Экспериментируйте с формой ногтей: чтобы создать имитированную улыбку вампира на руках, добавьте на указательный палец и Мизинец накладные заостренные ногти, а остальные оставьте квадратными. Для нейл-дизайна в вампирском стиле выбирайте базовые красный, черный или белый цвета.

Мотивы кладбища

Такой мистический и мрачный дизайн ногтей является отличной идеей маникюра для Хеллоуина. Важно выбрать профессионального нейл-мастера, который поможет воплотить вашу задумку арта в деталях.

Маникюр на Хэллоуин с тыквой

Здесь можно позволить себе фантазировать. Ведь тыква – это главный символ Дня Всех Святых. По легенде, именно тыква помогает душам найти правильный путь в том мире, а также считают, что она отгоняет злых духов от дома. Поэтому сделать маникюр в таком стиле на Хэллоуин будет очень символично.

Также для Хеллоуина попробуйте такие варианты маникюра: страшные лица на ногтях, маникюр по мотивам комиксов, кровавый дизайн, милый или минималистичным маникюр в стиле Хэллоуин 2020. Именно на Хэллоуин уместно использовать даже накладные ногти.