Теперь маникюр пользуется популярностью не только у женщин, но и у мужчин. Маникюр, который имеет определенное значение, которое отражают с помощью знаковых надписей, букв или логотипов на ногтях, стал своеобразным унисекс вариантом нейл-дизайна. Кроме красивого дополнения к образу, маникюр может выражать вашу социальную позицию или иные предпочтения.