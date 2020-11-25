Не просто маникюр: в тренде знаковые надписи, буквы и логотипы на ногтях
Теперь маникюр пользуется популярностью не только у женщин, но и у мужчин. Маникюр, который имеет определенное значение, которое отражают с помощью знаковых надписей, букв или логотипов на ногтях, стал своеобразным унисекс вариантом нейл-дизайна. Кроме красивого дополнения к образу, маникюр может выражать вашу социальную позицию или иные предпочтения.
Свое настроение, политические взгляды и другое можно ярко выразить с помощью красноречивого маникюра. Такой нейл-дизайн стал трендом недавно, и уже можно найти много фотографий в соцсетях с фразами или логотипами на ногтях как женщин, так и мужчин. Glamour разделил на категории трендовый маникюр и поделился идеями для него.
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Маникюр в виде знаковых надписей, букв и логотипов
Фразы
Логотипы
Минималистичные знаки
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