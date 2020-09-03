Градиент на ногтях является удачным решением как для особого события, так и для обычного образа. Омбре может одновременно сочетать в себе нейтральные и яркие цвета. Поэтому, если вам трудно из двух оттенков покрытия для ногтей выбрать только один, то откажитесь от этого выбора и сделайте маникюр в стиле омбре.

Среди современных тенденций в маникюре большинство из них трудно воспроизвести на ногтях самостоятельно в домашних условиях. Однако омбре не является одной из них. 24 канал поделился идеями для маникюра в стиле омбре, который можно сделать собственными руками или записаться на процедуру в нейл-мастеру.

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Какой маникюр омбре сделать в 2020

Омбре на ногтях нравится всем модницам. Ведь оно является элегантным, стильным и всегда уместным вариантом маникюра. Градиентный маникюр может быть выполнен как в спокойных нейтральных, так и в ярких цветах. Для тех, кто любит эксперименты и выделяться из толпы, можно попробовать украсить омбре дополнительным нейл-дизайном и стразами.

Идеи для маникюра омбре / Фото Instagram