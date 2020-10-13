Американская певица и актриса, используя собственную популярность, призвала своих подписчиков, которых у нее более 93 миллионов в инстаграм, быть сознательными и пойти на голосование. Звезда сделала это оригинальным способом – с помощью маникюра.

В новом маникюре Деми Ловато изложено важное политическое послание. Вскоре состоятся президентские выборы в США. Поэтому певица опубликовала фотографию оригинального нейл-дизайна с политическим подтекстом на своей инстаграм-странице.

Вам будет интересно: Макияж на день рождения в персиковых оттенках: идея от Кайли Дженнер

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020. По этому случаю много знаменитостей, политиков, розничных торговцев, брендов напоминают, что необходимо зарегистрироваться для голосования. Известная американская певица Деми Ловато, как и некоторые ее коллеги, сделала это с помощью маникюра.

Звезда опубликовала фотографию своего нейл-дизайна, который сочетал французский стиль с надписью "vote" на одной руке и "now" на другой: синие толстые полоски на верхушке ногтей и белые буквы, а на одном из ногтей мастер маникюра нарисовал Деми тематический конверт с маленьким красным сердечком, как символ преданного голоса.



Маникюр политического характера / Instagram Stories / @ddlovato





Политический маникюр Деми Ловато / Instagram Stories / @ddlovato

Таким образом Деми Ловато напомнила своим поклонникам, чтобы они вышли 3 ноября и проголосовали или сделали это по почте.

Напомним, что другие пользователи соцсетей также публикуют фотографии с нейл-артом политического характера.