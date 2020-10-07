Маникюр на осень в черном цвете: 5 идей для вдохновения
Осенний образ можно удачно дополнить модным маникюром. Черный цвет является универсальным и идеально подходит к атмосфере осенних дней. Ногти будут выглядеть стильно как с однотонным темным покрытием, так и в случае, если вы сделаете трендовый нейл-дизайн.
Тематический маникюр поможет вам ощутить все преимущества осеннего уюта, украсит образ и будет способствовать позитивному настроению. 24 канал сделал подборку осенних нейл-дизайнов в черном цвете, чтобы вы вдохновились этими идеями и воссоздали их на своих ногтях или придумали что-то новое.
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Осенний маникюр в черном цвете
Голографический дизайн на ногтях
Сочетание матового и глянцевого черного покрытия
Черную классику дополняет нейл-дизайн в других оттенках
Ночной пейзаж на черных ногтях
Капли осеннего дождя на черном покрытии
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