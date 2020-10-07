Осенний образ можно удачно дополнить модным маникюром. Черный цвет является универсальным и идеально подходит к атмосфере осенних дней. Ногти будут выглядеть стильно как с однотонным темным покрытием, так и в случае, если вы сделаете трендовый нейл-дизайн.