Тренд на искусство сочетания маникюра и маски для лица: мастера удивляют нейл-дизайном
В период пандемии защитные маски являются необходимым "аксессуаром" для лица. Чтобы добавить креативности такому образу, нейл-мастера решили сделать себе маникюр с оригинальным принтом, который соответствует рисунку на маске. Таким образом они доказали, что нейл-дизайн – это настоящее искусство.
Для нейл-мастеров защитные маски являются не только одним из способов защитить свое здоровье, но и также это возможность оригинально самовыразиться. Allure поделился интересными фото, на которых мастера маникюра продемонстрировали, как можно совместить искусство дизайна ногтей с масками для лица.
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Маникюр, который подходит к любимой маске
Принт радуги на ногтях подходит к цветочной маски в стиле 70-х
Леопардовый принт с акцентом на детали
Космический взгляд на ногти и маски
Двухцветный маникюр для защитной маски, украшенной блестками
Фото Allure
Вечно Модный деним теперь в маникюр
Самодельная маска и тематический маникюр со звездами
Фото Allure
Цветная тканевая маска вдохновила на оригинальный нейл-дизайн
Фото Instagram / @nailartbysig
Кристаллы на ногтях, чтобы дополнить образ с маской из страз
Фото Allure
Модные штрихи и трендовые цвета как на маске, так и в маникюре
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