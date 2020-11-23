В период пандемии защитные маски являются необходимым "аксессуаром" для лица. Чтобы добавить креативности такому образу, нейл-мастера решили сделать себе маникюр с оригинальным принтом, который соответствует рисунку на маске. Таким образом они доказали, что нейл-дизайн – это настоящее искусство.