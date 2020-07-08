Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер решила летом 2020 отдохнуть на роскошном курорте в пустыне. Девушка тщательно подготовилась к поездке, поэтому даже маникюр сделала тематический, яркий и оригинальный.

Кайли Дженнер поразила поклонников новым снимком в инстаграме, на котором изображен летний нейл-арт на руках звезды. Публикация с идеей для летнего маникюра собрала еще больше лайков, чем некоторые фото самой Кайли. А именно: более 4 миллионов лайков и почти 12 тысяч комментариев.

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В описании к фото Кайли добавила лишь 5 эмоджи в форме разноцветных сердечек, которые соответствуют тонам лака. Нейл-мастер звезды сделал ей матовый маникюр, а на каждом ногте другой дизайн. Здесь изображены розовые пятнышки, желтые и оранжевые волны, есть принт маленьких черно-белых глаз, синие аккуратные и модные пятна, а также оранжевое обрамление ногтя на безымянном пальце левой руки. Эффектности маникюру придает то, как он удачно смотрится на загорелой коже рук Кайли Дженнер.

В частности, знаменитость украсила свои руки аксессуарами. Такая идея маникюра и его дополнения может стать еще одной бьюти-тенденцией лета 2020.