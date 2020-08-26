Nail-тренды являются одними из тех, которые быстро меняются. Если определенный дизайн ногтей был модным в одном сезоне, это не гарантирует ему актуальность в следующем. Поэтому маникюр, который был главным летним трендом и захватил ленту всех пользователей в инстаграме, вскоре отойдет в прошлое.

Еще несколько месяцев назад соцсети пленил тренд на абстрактные изображения женского лица и фигуры на ногтях. Однако к концу лета он начал терять свою популярность, но вы еще можете до начала осени попробовать такой элегантный маникюр, пишет Glamour.

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Какой маникюр скоро станет антитрендом

Маникюр с изображением женских черт лица и силуэтов получил название eye see you. Тенденция внезапно стала важным показателем стиля, но для осеннего сезона может быть главным антитрендом. Пока этого не случилось, еще стоит попробовать абстрактный дизайн на своих ногтях такого формата.

Для создания маникюра с изображением женского лица и тела необходимо найти качественного нейл-мастера. Ведь тонкие линии, с помощью которых создается нужный рисунок, хотя и могут выглядеть небрежно и хаотично, однако даже создания такого эффекта требует профессионализма.

Маникюр eye see you универсальный тем, что можно экспериментировать со стилями женского лица и силуэта: минималистичный дизайн, сочетание арт-дизайн, использование бежевых, пастельных, серых оттенков покрытия ногтевой пластины для рабочих будней в офисе или комбинации из различных ярких цветов лака для ногтей будут удачным решением для тех, кто любит выделяться среди толпы.