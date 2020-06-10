Кто сказал, что красивый дизайн можно сделать только на длинные ногти. Иногда все наоборот: бывает так, что ногти слишком большой длины выглядят неэстетично, зато аккуратные короткие – украшают женскую руку и добавляют элегантности целому образу.

Независимо от длины ногтевой пластине, кутикуле и рукам нужен регулярный уход, если вы хотите, чтобы будущий маникюр имел красивый вид. Летом, когда все ведут активный образ жизни, носить длинные ногти может быть максимально неудобно. Поэтому 24 канал сделал подборку идей, которые вдохновят вас записаться к мастеру маникюра даже с короткими ногтями.

Вам будет интересно: Идеи для маникюра на лето 2020

Среди трендов маникюра в этом сезоне яркие цвета, оригинальные надписи, геометрические фигуры, мазки, стразы и простые рисунки. Простота остается в моде. Также даже если вы не можете или не хотите отращивать длинные ногти, вам все равно придется создать для них форму. В 2020 году классический квадрат уступил место миндалевидной форме. Ей идет дизайн в пастельных тонах.

Уже непосредственно перед созданием маникюра выбирать, что вы хотите, чтобы вам нарисовали, трудно. Поэтому рекомендуется предотвратить эту проблему заранее и воздержаться от импульсивного необдуманного решения под давлением предпочтений вашего мастера. У каждого разный вкус. Но маникюр должен быть отражением исключительно индивидуальности своей обладательницы. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Вдохновитесь предложенными идеями, которые мы нашли на просторах инстаграма, и носите красивый маникюр летом 2020.

Идеи маникюра на короткие ногти: