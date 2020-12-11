Поклонницам острой формы ногтей нелегко подобрать дизайн маникюра, который поможет и самовыразиться, и выглядеть стильно. Так как такая смелая форма ногтей и без покрытия привлекает внимание, поэтому стоит не преувеличить с эпатажем на ногтях. Однако, возможно, вы к этому и стремитесь. В нашем материале вы найдете маникюр для острых ногтей на любой вкус.