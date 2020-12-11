Маникюр на острые ногти: эффектные идеи
Поклонницам острой формы ногтей нелегко подобрать дизайн маникюра, который поможет и самовыразиться, и выглядеть стильно. Так как такая смелая форма ногтей и без покрытия привлекает внимание, поэтому стоит не преувеличить с эпатажем на ногтях. Однако, возможно, вы к этому и стремитесь. В нашем материале вы найдете маникюр для острых ногтей на любой вкус.
Девушкам, которым нравится стиль маникюра как у Cardi B, следует узнать о модных ярких покрытиях для ногтей, а также обо всем ассортименте страз, которые представлены на рынке красоты. Более скромным обладательницам ногтей острой формы подойдут вариации нюдовых оттенков лаков и трендовые сдержанные нейл-дизайны. Новый канал поделился идеями маникюра для острой формы ногтей.
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Маникюр на острые ногти
Смелый неон
Нюд с мраморными переливами и переходом в другой цвет
Текстура, геометрия, рисунки
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