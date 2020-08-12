Украинская певица MamaRika, которую поклонники привыкли видеть с русыми волосами, потрясла кардинальной сменой своего имиджа. Звезда покрасилась в яркий цвет и заверила, что сделала это стойкой краской, а не тоником или шампунем, пигмент которых будет исчезать после мытья волос.

Популярная певица изменила цвет своих волос с русых на ярко-малиновый. В течение одного дня MamaRika уже успела сделать 3 публикации на своей странице в инстаграме в новом имидже, одной из которых было зажигательное видео "до" и "после" покраски.

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На первом видео певица продемонстрировала свое перевоплощение из блондинки с темными корнями на яркую девушку с малиновыми волосами, розовой помадой на губах и идентичного цвета нарядом. Прическу MamaRika украсила неоновой голубой резинкой для волос.

И само собой, теперь я официально Мать единорогов,

– добавила в публикации исполнительница.

Она в шутку обратилась к своим подписчиков, которых у нее почти 400 тысяч в инстаграме: "Народ, поскольку вы таки не захотели, чтобы Мамка красилась в другой цвет – я решила оставить свой натуральный". А также спросила об их впечатлении от ее решения кардинально изменить имидж.

Поклонники одобрительно оценили новый цвет волос украинской певицы. Среди комментариев к недавним сообщениям нет ни одного негативного. Некоторые комментаторы даже отметили, что они тоже хотели бы попробовать на себе такой образ.

MamaRika рассказала, что ей было страшно это делать, но розовый – это ее цвет. Она назвала себя "Крейзи-Мать" и подчеркнула: "Жизнь коротка, а значит надо рисковать и кайфовать". А также не забыла сделать фото со своим колористом.