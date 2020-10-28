Известный американский бренд косметики Colourpop Cosmetics создаст палетку теней для век, посвященную Малышу Йоде. Вымышленный персонаж является героем сериала "Мандалорец" производства Disney +. Вебсериал в жанре космической оперы – составная часть канонического вселенной "Звездных войн".

Новая палетка теней для век, на создание которой бренд Colourpop Cosmetics вдохновил Малыш Йода, будет называться The Child, сообщает Wonderzine.

Другие новости: Бобби Браун в 63 года запустила новый косметический бренд Jones Road

Colourpop Cosmetics анонсировали выход нового косметического продукта – палетку теней для век в стиле Малыша Йоды на своей официальной странице в инстаграме. В палетке представлены 9 различных оттенков пигментов для макияжа глаз. Среди них есть матовые и шимерные тени.

Большинство оттенков в палетке зелено-золотые. Каждый из них имеет отдельное название, тематическое к сериалу "Мандалорец". Например: "Протокол дроидов" (Droid Protocol), "Драгоценный груз" (Precious Cargo) и "Правая рука Мандо" (Right Hand Mando).

Кроме теней, палетка содержит также компактное зеркало с рамкой, которую украшает надпись: "Самый милый во всей галактике" (Cutest in the galaxy).

Особенностью The Child является то, что палетка выйдет лимитированным тиражом до премьеры нового сезона сериала "Мандалорец". Она будет стоить 16 долларов.