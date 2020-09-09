Наталья Гоций – известная украинская модель, которая стала победительницей международного конкурса Ford Supermodel of the World в 2004 году и участвовала во многих модных показах за границей. Она знает, что такое быстрый темп жизни современной женщины и как ей важно всегда быть красивой. Чтобы облегчить бьюти-рутину каждой красавицы, модель поделилась видеоуроком быстрого, но эффектного макияжа.

Недавно Наталья Гоций начала активно публиковать видео на своем ютуб-канале. Женщина рассказывает о модельных буднях и делится бьюти-лайфхаками со своими зрителями. Модель поделилась видеоуроком, в котором фэшн-визажистка Оля Остапчук на примере Натальи покажет, как можно создать макияж за 15 минут.

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Как быстро и красиво сделать макияж

На видео визажистка создавала на лице Натальи макияж, который подойдет каждой женщине для работы в офисе, обучении в университете или просто для тех, кому хочется всегда оставаться красивой. Во время процесса Оля Остапчук не только продемонстрировала, как можно самостоятельно накраситься за 10-15 минут, а рассказала о важных тонкостях мейкапа, лайфхаках и бьюти-секретах: как зрительно увеличить глаза, как правильно наносить тональную основу, как можно сделать фэшн-макияж только одним косметическим продуктом или куда нужно наносить хайлайтер.

Смотрите видео о правилах макияжа за 15 минут: