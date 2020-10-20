Уже не за горами экранизация фильма от Warner Bros. "Ведьмы", основанного на одноименной книге Роальда Даля, в котором роль Верховной Ведьмы исполнит популярная американская актриса Энн Хэтэуэй. Чем ближе к премьере, тем чаще в сети появляются фотографии образов героинь, продуманные до деталей.

Голливудская красавица Энн Хэтэуэй 29 октября, в день премьеры ленты "Ведьмы", удивит поклонников смелыми экспериментами с имиджем. В сети появились фотографии одного из ее образов, сообщает Vogue. Макияж ведьмы может служить идеальным вариантом для дополнения вашего аутфита на Хэллоуин.

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Как создать образ ведьмы

На своей инстаграм-странице Энн Хэтэуэй поделилась коротким видео, на котором она продемонстрировала макияж Верховной Ведьмы. Звезда поделилась с подписчиками своим жутким видом, но ее макияж может дополнить ваш наряд ведьмы для празднования Хэллоуина.

На другой фотографии можем разглядеть мейк-ап подробнее. Для создания макияжа в стиле ведьмы, как у Энн Хэтэуэй, вам понадобится косметика в черном и темно-фиолетовом оттенке. Если вы готовы кардинально перевоплотиться в другого персонажа, то попробуйте накрасить губы темной помадой, не экономьте черных теней для век и сделайте широкие, но мягкие, стрелки вокруг глаз, чтобы придать взгляду большей магичности.

Для полноценности образа с помощью декоративной косметики создайте шрамы на лице в стиле "улыбки Джокера", а для воссоздания прически Верховной ведьмы вам понадобится много лака для фиксации волос. Перед этим его необходимо тщательно начесать расческой у корней и аккуратно сформировать в прическу.

Хэллоуин – это день, когда можно позволить себе побыть кем-то другим. А тематической мистике вашему облику придаст эффектный макияж. Образ ведьмы является одним из самых популярных для вечеринки на Хэллоуин.