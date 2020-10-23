Известная американская модель Эмили Ди Донато для многих является образцом для подражания. Девушка делится со своими поклонниками на ютубе видео, на которых демонстрирует, как быстро можно создать красивый макияж или прическу.

29-летняя Эмили Ди Донато опубликовала видео на своем ютуб-канале, где показала, как можно сделать привлекательный макияж и элегантную прическу на каждый день всего за 10 минут, сообщает Cosmopolitan.

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Какой макияж и прическу сделать на каждый день

Идея мейкапа от модели Эмили Ди Донато подойдет каждой женщине для работы или учебы. Чтобы его создать вам понадобятся базовые косметические продукты и немного времени. Также вы можете воспользоваться вариантом изысканной и простой укладки от Эмили. Такую прическу легко повторить, используя лак для фиксации волос и специальную резинку.

Смотрите, как сделать макияж и прическу на каждый день за 10 минут: