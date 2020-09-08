Покрасневшие от ветра, щеки, безупречная кожа и как только покусанные губы – это главные признаки "английской розы". Такой термин используется для описания нежной красоты, которую когда-то считали классической английской. Примером служит внешность таких женщин, как Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эмма Уотсон, Эмма Коррин.