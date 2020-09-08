Макияж в стиле английской розы: 5 простых шагов, как сделать лицо красивым
Покрасневшие от ветра, щеки, безупречная кожа и как только покусанные губы – это главные признаки "английской розы". Такой термин используется для описания нежной красоты, которую когда-то считали классической английской. Примером служит внешность таких женщин, как Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эмма Уотсон, Эмма Коррин.
"Типичный вид English Rose состоит из обмазанных ягодками, пухлых губ, румяных, покрасневших щек и росистого, невидимо идеального цвета лица", – рассказывает визажист Нил Янг для Vogue. Профессионал поделился, как с помощью макияжа достичь такого эффекта.
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Как сделать макияж в стиле "английской розы"
- Кожа должна иметь свежий вид. Для этого визажист рекомендует использовать увлажняющий крем с легким эффектом тонального средства или обычную тональную основу, но с легкой текстурой, чтобы удалось сохранить природные оттенки кожи. Таким образом вы усовершенствуете свой тон, но лицо будет иметь натуральный вид.
- Найдите свой цвет. На лице должен быть гармоничный баланс оттенков. Для этого можно использовать многофункциональное косметическое средство одновременно для губ и щек.
- Наносите косметику пальцами. Чтобы макияж был в натуральном стиле используйте подушечки пальцев для нанесения румян. Нил Янг говорит: "Это проталкивает кремовую формулу в кожу, благодаря чему кажется, что это она излучает цвет, а не косметику наложеннную сверху".
- Куда двигаться? Визажист рекомендует линию румян "протягивать" от яблочек щек к челюсти, чтобы получить естественный эффект.
- Легкое прикосновение к губам. Для покрасневшего оттенка губ наносите на них специальный тинт или бальзам с цветом, который можно использовать на щеки.
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