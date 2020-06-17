MAC – косметический бренд, который официально первым вышел за пределы реальности и распространил свои продукты в виртуальном мире. Теперь в популярной видеоигре, которая симулирует жизнь, Sims 4 можно не только выбирать одежду, цвет волос и прическу, корректировать черты лица своего героя, но и доступными стали варианты макияжа, которые предлагает MAC.

Представители Sims 4 и Ромеро Дженнингс, директор макияжа Artistry для MAC Cosmetics, разработали 12 индивидуальных вариантов мейкапа. Они будут доступны для последней версии игры, сообщает Allure.

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Дженнингс рассказал, что на создание макияжа его может вдохновить абсолютно все: поп-культура, уличный стиль, неделя моды, социальные медиа, путешествия, природа. И Sims4 не исключение. Также визажист делится, что этот опыт для него был уникальным. Добавляет: "Было так увлекательно создавать дизайн натурального макияжа, но для виртуального героя. Мы использовали последние тенденции, смелые и яркие образы, экзотические мотивы, особенные акценты – все, что характеризует MAC.



Процесс создания макияжа для Sims 4 / Фото Allure

Для создания макияжа в Sims 4, над которым работал и Ромеро Дженнингс, доступны 4 различные категории: подводка для глаз, тени для век, косметика для губ и щек. Также важно то, что необязательно использовать целостные шаблоны макияжа. Вы можете сочетать мейкап разных стилей. Другими словами: сделайте акцент на тенях для век, а помаду используйте нейтрального оттенка или наоборот. То есть Sims 4 в дальнейшем не будет ограничивать вас в действиях, но теперь косметика MAC является частью этого виртуального мира.

Одним из особых аспектов во время сотрудничества косметической и игровой компаний было обеспечение максимально естественного вида макияжа.

Мы хотели настолько упростить макияж, который игрок будет видеть на экране во время создания своего персонажа в Sims 4, чтобы ему потом захотелось повторить этот образ в реальной жизни, используя продукты косметического бренда MAC,

– говорит Дженнингс.

О партнерстве MAC и Sims 4 объявили 16 июня. А игроки уже могут экспериментировать с макияжами для своих симов через инструмент игры Create a Sim.