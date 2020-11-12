Неблагоприятные погодные условия осенью и зимой негативно влияют на состояние кожи. Она начинает шелушиться, появляются покраснения и сухость. Подготовка к созданию макияжа на такой коже значительно отличается от той, к которой вы привыкли. Визажисты поделились советами, как сделать мейк-ап на шелушащейся коже, чтобы он имел эстетический вид и еще больше не навредил состоянию дермы.