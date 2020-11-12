Макияж на шелушащейся коже: этапы подготовки и полезные советы от визажистов
Неблагоприятные погодные условия осенью и зимой негативно влияют на состояние кожи. Она начинает шелушиться, появляются покраснения и сухость. Подготовка к созданию макияжа на такой коже значительно отличается от той, к которой вы привыкли. Визажисты поделились советами, как сделать мейк-ап на шелушащейся коже, чтобы он имел эстетический вид и еще больше не навредил состоянию дермы.
Шелушение кожи является сезонной проблемой в холодные поры года. Существует много методов борьбы с этой проблемой. Однако, когда нужно срочно сделать макияж, а кожа до сих пор шелушится, то стоит воспользоваться советами от визажистов, чтобы получить желаемый результат, пишет Marie Claire.
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Подготовка к макияжу на шелушащейся коже
- Отслоение. Первым делом нужно воспользоваться мягким скрабом, который поможет избавиться от ороговевших чешуек кожи. Эксперты не рекомендуют слишком сильно растирать его по лицу, чтобы не травмировать дерму. Не пытайтесь полностью убрать все отшелушившиеся клетки кожи, потому что можно усугубить ситуацию. Ваша задача лишь сделать шелушение менее заметным.
- Увлажнение. Таким образом Вы сможете быстро и эффективно избавиться от шелушения. Для этого коже необходимо должное увлажнение и питание с помощью полезных компонентов и минералов. Утренний макияж будет выглядеть красиво на коже, если перед сном вы нанесете питательный крем или специальную ночную маску. Тогда средство будет иметь больше времени, чтобы проникнуть глубже в кожу и обогатить ее полезными микроэлементами. Не забывайте перед макияжем использовать увлажняющую сыворотку. Она будет способствовать равномерному распределению тональной основы.
- Нанесение праймера. Это средство дополнительно увлажняет кожу лица и выравнивает рельеф. Тональное средство, нанесенное после праймера, не будет "скатываться" в течение дня и будет иметь привлекательный вид. Важно, чтобы праймер не закупоривал поры, а создавал своеобразный защитный слой, благодаря которому тональная основа не будет проникать в кожу.
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- Покрытие. Когда кожа сухая и шелушится, стоит защищать ее от дополнительного раздражения. Поэтому вам понадобится тональное средство без матового финиша. Выбирайте продукт на кремовой основе. В частности, на этот период следует отказаться от использования пудры, которая подчеркивает шелушение. Чтобы макияж был стойким, а кожа равномерной и гладкой, можете воспользоваться фиксирующим спреем.
Какими косметическими средствами нужно пользоваться, когда шелушится кожа
- Молочко для кожи – мягко очистит ее, увлажнит должным образом, защитит от потенциального повреждения. Если пользоваться им перед нанесением декоративной косметики тональная основа распределится более равномерно.
- Мицеллярная вода – эффективно очищает любой тип кожи, что является обязательным для шелушащейся дермы. Потому что средство сможет убрать все загрязнения с лица.
- BB-крем – легкий по своей текстуре, сможете замаскировать мелкие недостатки и создать эффект сияющей кожи.
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