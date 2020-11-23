Как сделать макияж с акцентом на губах: пошаговая инструкция, правила и советы
Создать макияж самостоятельно, как будто ваше лицо только что из-под кисти профессионального визажиста, возможно, если иметь в своем бьюти-арсенале несколько полезных советов и действенных правил. Мейк-ап с ярким акцентом на губах будет удачным выбором для вечеринки, на которой вам нужно иметь роскошный вид. Пошаговая инструкция поможет вам сделать его красивым, не потратив много времени.
Макияж с акцентом на губах помогает визуально их увеличить, корректировать форму и добавить улыбке белоснежности. Harper's Bazaar рассказал, как создать такой мейк-ап.
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Как сделать макияж с акцентом на губах
- В общем макияж должен быть нейтральным. Если вы выбрали яркую помаду, то не стоит делать еще акцент на глазах или выразительно корректировать черты лица. На веки нанесите приглушенные оттенки теней, а вместо черной подводки для создания стрелок используйте лайнер шоколадного цвета.
- Дополнительно оформите брови. Вместе с губами также можно выделить брови. Для этого нужно придать им естественную форму, а для оформления использовать специальную тушь и тени натурального цвета.
- Скрабируйте губы. Перед нанесением помады необходимо выполнить шаг скрабирования соответствующего участка, а затем нанести увлажняющий бальзам, остатки которого уберите через 3-5 минут мягким полотенцем. Чтобы помада дольше сохранялась на губах, то предварительно покройте их праймером или тонким слоем тонального средства.
- Выбирайте помаду индивидуально. Кожа на губах у всех особенная. Например, если у вас сухие губы, то матовая помада вам не подойдет. Ведь она еще больше их пересушит и неудачно подчеркнет каждую трещинку, но зато приятно удивит своей стойкостью. А жидкая помада имеет свойство увеличивать губы и образовывать привлекательное глянцевое покрытие, но ее недостатком является склонность к растеканию и прилипанию к посуде или столовым приборам.
- Используйте специальную кисть. Любой тип продукта для макияжа губ следует наносить бьюти-кистью для лучшего эффекта, похлопывая двигайтесь от уголков рта к центру.
- Не забывайте про карандаш для губ. Кроме выделения контура, этим продуктом можно заштриховать всю поверхность губ, а затем нанести помаду любимого цвета. Таким образом она устойчивее будет держаться на губах.
- Аккуратно удалите недостатки. После того как завершите макияж губ, старайтесь вытереть все недостатки и неровные линии с помощью ватной палочки и средства для снятия макияжа. Другие признаки неаккуратности можно скрыть, если вдоль контура губ покрыть кожу корректором зеленого цвета.
- Выделите время для работы с кожей лица. Важно, чтобы она имела упругий, натуральный и здоровый вид. На фоне яркой помады заметно мельчайшие недостатки на коже, поэтому стоит особое внимание обратить на создание равномерного тона.
- Увлажните кожу перед макияжем. В комбинации с насыщенной помадой на губах матовая кожа может неудачно подчеркнуть ваш возраст, а то и придать несколько лишних лет вашему внешнему виду. Поэтому вместо тонального крема и пудры с матирующим эффектом делайте выбор в пользу маскирующих косметических продуктов со светоотражающими частицами или, если нет необходимости скрывать прыщики, покраснения или темные круги под глазами, то лишь хайлайтером выделяйте подходящие участки на лице.
- Знайте меру в контуринге. Создавая макияж губ, откажитесь от бронзера, а минимально корректируйте форму лица румянами.
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