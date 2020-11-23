Создать макияж самостоятельно, как будто ваше лицо только что из-под кисти профессионального визажиста, возможно, если иметь в своем бьюти-арсенале несколько полезных советов и действенных правил. Мейк-ап с ярким акцентом на губах будет удачным выбором для вечеринки, на которой вам нужно иметь роскошный вид. Пошаговая инструкция поможет вам сделать его красивым, не потратив много времени.

Макияж с акцентом на губах помогает визуально их увеличить, корректировать форму и добавить улыбке белоснежности. Harper's Bazaar рассказал, как создать такой мейк-ап.

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Как сделать макияж с акцентом на губах

В общем макияж должен быть нейтральным. Если вы выбрали яркую помаду, то не стоит делать еще акцент на глазах или выразительно корректировать черты лица. На веки нанесите приглушенные оттенки теней, а вместо черной подводки для создания стрелок используйте лайнер шоколадного цвета.

Если вы выбрали яркую помаду, то не стоит делать еще акцент на глазах или выразительно корректировать черты лица. На веки нанесите приглушенные оттенки теней, а вместо черной подводки для создания стрелок используйте лайнер шоколадного цвета. Дополнительно оформите брови. Вместе с губами также можно выделить брови. Для этого нужно придать им естественную форму, а для оформления использовать специальную тушь и тени натурального цвета.

Скрабируйте губы. Перед нанесением помады необходимо выполнить шаг скрабирования соответствующего участка, а затем нанести увлажняющий бальзам, остатки которого уберите через 3-5 минут мягким полотенцем. Чтобы помада дольше сохранялась на губах, то предварительно покройте их праймером или тонким слоем тонального средства.

Перед нанесением помады необходимо выполнить шаг скрабирования соответствующего участка, а затем нанести увлажняющий бальзам, остатки которого уберите через 3-5 минут мягким полотенцем. Чтобы помада дольше сохранялась на губах, то предварительно покройте их праймером или тонким слоем тонального средства. Выбирайте помаду индивидуально. Кожа на губах у всех особенная. Например, если у вас сухие губы, то матовая помада вам не подойдет. Ведь она еще больше их пересушит и неудачно подчеркнет каждую трещинку, но зато приятно удивит своей стойкостью. А жидкая помада имеет свойство увеличивать губы и образовывать привлекательное глянцевое покрытие, но ее недостатком является склонность к растеканию и прилипанию к посуде или столовым приборам.

Используйте специальную кисть. Любой тип продукта для макияжа губ следует наносить бьюти-кистью для лучшего эффекта, похлопывая двигайтесь от уголков рта к центру.

Любой тип продукта для макияжа губ следует наносить бьюти-кистью для лучшего эффекта, похлопывая двигайтесь от уголков рта к центру. Не забывайте про карандаш для губ. Кроме выделения контура, этим продуктом можно заштриховать всю поверхность губ, а затем нанести помаду любимого цвета. Таким образом она устойчивее будет держаться на губах.

Кроме выделения контура, этим продуктом можно заштриховать всю поверхность губ, а затем нанести помаду любимого цвета. Таким образом она устойчивее будет держаться на губах. Аккуратно удалите недостатки. После того как завершите макияж губ, старайтесь вытереть все недостатки и неровные линии с помощью ватной палочки и средства для снятия макияжа. Другие признаки неаккуратности можно скрыть, если вдоль контура губ покрыть кожу корректором зеленого цвета.

После того как завершите макияж губ, старайтесь вытереть все недостатки и неровные линии с помощью ватной палочки и средства для снятия макияжа. Другие признаки неаккуратности можно скрыть, если вдоль контура губ покрыть кожу корректором зеленого цвета. Выделите время для работы с кожей лица. Важно, чтобы она имела упругий, натуральный и здоровый вид. На фоне яркой помады заметно мельчайшие недостатки на коже, поэтому стоит особое внимание обратить на создание равномерного тона.