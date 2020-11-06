Макияж на проблемной коже: пример акне-позитивной блогерши Софии Гран
Инстаграм-блогер из Швеции, у которой более 88 тысяч подписчиков, София Гран имеет проблемную кожу. Девушка борется с акне. В частности, у нее есть постакне – рубцы и ямки на коже, которые остались после прыщей. Она учится любить свое лицо таким, какое оно есть, и учит этому других.
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Девушка из Швеции позиционирует себя акне-позитивной блогершей. В своих постах она рассказывает, что раньше даже испытывала ненависть к своей коже, боялась внимания окружающих, а из-за боли от воспалений не могла спать. Со временем у нее наступила обостренная форма акне, и после нее девушка встретилась с депрессией. Но именно бодипозитивное движение в соцсетях помогло ей справиться с внутренними переживаниями.
Теперь София Гран не только принимает свое лицо таким, какое оно есть, но и не стесняется участвовать в портретных фотосъемках. Она отмечает, что важно чувствовать красоту внутри.
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