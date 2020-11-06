Инстаграм-блогер из Швеции, у которой более 88 тысяч подписчиков, София Гран имеет проблемную кожу. Девушка борется с акне. В частности, у нее есть постакне – рубцы и ямки на коже, которые остались после прыщей. Она учится любить свое лицо таким, какое оно есть, и учит этому других.

София Гран посвятила контент в своем инстаграм темам моды, макияжа и любви к себе. Она рассказывает, что акне является проблемой, которой не стоит стесняться, сообщает Wonderzine

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Макияж на коже с акне



делится идеями для макияжа, которые можно воссоздать на проблемной коже с акне. Некоторые варианты мейк-апа не подойдут на каждый день, но поражают своим обаянием, нежностью и оригинальностью. София Гран знает об акне все. Ведь она открыто рассказывает о своей борьбе с воспалениями и вместе со своими подписчиками учится воспринимать и любить себя. В частности, блогерша, которые можно воссоздать на проблемной коже с акне. Некоторые варианты мейк-апа не подойдут на каждый день, но поражают своим обаянием, нежностью и оригинальностью.

Девушка из Швеции позиционирует себя акне-позитивной блогершей. В своих постах она рассказывает, что раньше даже испытывала ненависть к своей коже, боялась внимания окружающих, а из-за боли от воспалений не могла спать. Со временем у нее наступила обостренная форма акне, и после нее девушка встретилась с депрессией. Но именно бодипозитивное движение в соцсетях помогло ей справиться с внутренними переживаниями.

Теперь София Гран не только принимает свое лицо таким, какое оно есть, но и не стесняется участвовать в портретных фотосъемках. Она отмечает, что важно чувствовать красоту внутри.