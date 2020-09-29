Эльза Хоск - шведская модель и "ангел" Victoria's Secret. Женщина имеет более 6 миллионов подписчиков в инстаграме, с которыми делится модными идеями для макияжа и прически. Недавно звезда сделала трендовый smoky eyes и обольстительно накрасила губы в нюдовых оттенках.

Модель Эльза Хоск следит за главными бьюти-трендами. Поэтому опубликовала на своей инстаграм-странице фотографии с модным макияжем, который можно повторить на себе.

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В воскресенье известная модель вместе с творческой командой: hair-стилистом, визажистом, фотографом и парикмахером, которых Эльза отметила в своей публикации, создавали новый проект. Детали съемка модель еще держит в тайне. Однако она поделилась модным нюдовим макияжем и укладкой со стильным эффектом легкой небрежности, которую ей сделали бьюти-эксперты.

Прежде всего следует обратить внимание на безупречный тон кожи, над которым поработал визажист. Матовая кожа с нежно-розовым румянцем – один из главных бьюти-трендов 2020 года. Брови Эльзы подчеркнули мягкими тенями в цвете, который соответствует ее корням волос.

Следующим шагом в создании макияжа является smoky eyes. Дымчатый стиль мэйк-апа глаз удачно подчеркнул глубокий взгляд модели. Веки покрыты розово-телесным цветом теней, а на внутренних уголках и на складках век профессионально растушеванный черный пигмент. Дополнили макияж черные идеальные стрелки, направленные вверх, и тушь для удлинения ресниц. Свежести взгляду добавляет лайфхак, которым обычно пользуются профессиональные визажист: проведение белым карандашом по нижней "водяной" линии глаза.

Не могу больше ждать, чтобы показать вам, друзья, что мы вчера сделали,

– написала в описании к публикации Эльза Хоск.

Объема губам Эльзы Хоск добавил карандаш нюдового оттенка, которым ей выделили контур губ, немного выходя за линию, чтобы визуально они казались пухлыми. Чтобы накрасить губы, визажист модели воспользовался помадой более светлого оттенка, чем карандаш.

Макияж, как у Эльзы Хоск, можно повторить самостоятельно. Он будет замечательным и модным вариантом для особого осеннего вечера.