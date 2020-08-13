Иногда настроение можно поднять просто с помощью яркого макияжа. Таким лайфхаком часто пользуются бьюти-блогеры и делятся своими работами в инстаграме, чтобы вдохновить подписчиков. Некоторые из этих мейк-апов легко воспроизвести самостоятельно или интерпретировать по-своему.