Макияж, который поднимает настроение: 10 оригинальных идей с инстаграма
Иногда настроение можно поднять просто с помощью яркого макияжа. Таким лайфхаком часто пользуются бьюти-блогеры и делятся своими работами в инстаграме, чтобы вдохновить подписчиков. Некоторые из этих мейк-апов легко воспроизвести самостоятельно или интерпретировать по-своему.
Создание прекрасного макияжа может стать отличным вариантом, чтобы забыть о плохих мыслях и сделать что-то красивое. Лента инстаграма служит прекрасным источником для вдохновения. 24 канал собрал 10 самых ярких идей для мейк-апа, которые помогут провести грустные будни с пользой и усовершенствовать ваши навыки визажа.
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Идеи для макияжа, чтобы поднять себе настроение
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