Али Хикс – мастерица макияжа. Большинство бьюти-экспериментов девушка делает на собственном лице, а результатами делится с подписчиками на своей инстаграм-странице, которых у нее более 100 тысяч. Визажист отличается среди своих коллег тем, что создает каждый раз разный ультраяркий макияж.

Визажист Али Хикс живет в городе Колумбус в американском штате Джорджия, сообщает Wonderzine. В 19 лет девушка успела наладить сотрудничество с мировыми косметическими брендами благодаря своим ярким работам, которые публиковала в инстаграме.

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Идеи яркого макияжа от Али Хикс

Для создания оригинального макияжа известная визажистка использует яркие тени для век в различных кислотных оттенках, гипертрофированные длинные накладные ресницы, а также особый шарм мейкапу добавляет с помощью аппликаций в форме цветов, бабочек, опавших листьев и других.

Али Хикс отмечает, что для нее макияж – это искусство и отличное средство для самовыражения. Также девушка использует макияж, чтобы поддержать определенную политическую или социальную позицию. Например, ранее она опубликовала фото, на котором позировала с изложенными на лице стразами, а именно надписью: "Protect black women" ("Защищайте темнокожих женщин"). Теперь, используя свои навыки визажа, Али призывает народ проголосовать на выборах президента и поддержать работников почтовой службы, которые могут остаться без работы.

Если вы думаете, что макияж ограничивается только техникой smoky eyes или красными губами, то Али Хикс доказала, каким мощным инструментом может быть мейкап. Имея декоративную косметику и свое лицо, как поле для фантазии, можно экспериментировать и позволять себе креативить.