Макияж стал новым путем для самовыражения личности. 21-летний житель Нью-Йорка Мэтт Бернштейн использует бьюти-образы, чтобы выразить свою социальную позицию. Он не только создает профессиональный и оригинальный мейкап, но и объединяет его с различными лозунгами, отражающими отношение к современной ситуации в мире. Таким образом он привлекает внимание своей аудитории к определенным проблемам.

Мэтт рассказывает о себе, что является достаточно мягким и отзывчивым человеком. Именно с помощью макияжей, фото которых парень публикует на своей инстаграм-странице, он выражает защиту прав ЛГБТ-сообществ и призывает аудиторию к сознательному голосованию на выборах.

Читайте также: Криштиану Роналду и Филипп Киркоров: какие знаменитые мужчины делают макияж и не скрывают этого

Визажист и фотограф Мэтт Бернштейн родом из консервативного пригорода Нью-Джерси, который воспитывался в семье, где не мог свободно самовыражаться. Теперь парень в своем аккаунте в инстаграме разбирает важность провокационных слов и макияжа на его коже. Около года назад блогер понял, что имеет возможность привлечь больше внимания к социально важным проблемам, используя свое лицо и тело как холст.

Красота, но делать это нужно политически,

– это выражение Мэтт определяет лозунгом своей деятельности.

Мэтт Бернштейн доказал, что макияж может иметь политическую силу. Ведь общественная позиция, которую он распространяет при помощи декоративной косметики на своем лице и теле в социальных сетях, действительно работает. Более 430 тысяч людей, которые являются подписчиками визажиста, разделяют его позицию.

"Макияж и социальные медиа – это инструменты, которыми я пользуюсь для создания цифрового мира, в котором люди могут глубже задуматься над тем, кто они есть", – рассказывает Мэтт. Темы, которые противоречивы в обществе, визажист делает доступными для своей аудитории.

Короткими надписями и макияжем в радужном стиле Мэтт Бернштейн призывает людей не стесняться быть теми, кем они являются. Он настаивает на том, что жизнь слишком коротка, чтобы делать те вещи, которые вы не хотите, но они общеприняты в обществе. Также парень поддерживает бисексуализм, людей нетрадиционной ориентации и трансгендеров.

Кроме яркого "политического" макияжа, Мэтт самовыражается оригинальным тематическим маникюром на длинных ногтях модной формы.

На вопрос журналиста британского журнала Dazed, зачем Мэтт Бернштейн занимается именно такой деятельностью, визажист и общественный активист ответил: "Я использую макияж для разговора о социально-политических проблемах, связанных с гендером, сексуальностью, общественным здоровьем и насилием. Этот вопрос, который волнует стольких людей, особенно молодых людей, но нам не дают права это обсудить в школе или в основных СМИ. Итак, я стараюсь использовать красоту и косметику, чтобы сделать эти сложные темы более доступными для людей".