Макияж является важной составляющей образа в офис, школу или в университет. Однако такой мейкап должен соответствовать нескольким критериям: не слишком яркий, маскирует недостатки, подчеркивает вашу красоту, его быстро и легко сделать. Модный макияж на каждый день можно воссоздать самостоятельно с помощью базовой косметики, которую можно найти в косметичке каждой девушки.

Бьюти-блогер Стефани Бейли опубликовала на своем ютуб-канале видео, на котором продемонстрировала идею макияжа, которую можно быстро и легко повторить. Такой мейкап станет идеальным вариантом на каждый день для учебы в школе или университете или для работы в офисе.

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Макияж на каждый день

Когда вы опаздываете на работу или на учебу, в школу или университет, то следует выделить 5 минут времени, чтобы подчеркнуть красоту своего лица и скрыть недостатки с помощью макияжа. Ведь таким образом вы не только будете иметь привлекательный вид, но и почувствуете себя увереннее.

Стефани пошагово показала, как можно сделать макияж на проблемной коже, чтобы она имела безупречный вид, взгляд был выразительным, а губы пухлыми. Важно, что для этого мейкапа вам понадобится лишь базовая косметика, которая должна быть в косметичке каждой девушки.

Смотрите, как сделать макияж на каждый день:

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