Мировые звезды и популярные бьюти-блогеры используют эффектный прием в макияже глаз – технику тай-дай. Раньше она была главной тенденцией в индустрии красоты в 80-х годах. В соцсетях последние несколько лет можно наблюдать возвращение яркого смешивания теней разных цветов на веках.

Современная техника макияжа тай-дай немного отличается от той, которая была актуальной в 80-е. Wonderzine рассказал больше об обновленном бьюти-тренде.

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Макияж глаз техникой тай-дай

Визажисты для создания яркого разноцветного макияжа глаз используют косметические средства с сильной пигментацией и наносят их поочередно, почти не растушевывая. Таким образом на веках будет хорошо заметен каждый оттенок, который использовал мастер макияжа. Раньше похожий мейк-ап называли "радужным".

Тай-дай – это современное название метода смешивания теней разных оттенков. В 80-х такой макияж глаз на лице женщины стал настоящей революцией. Примером для других послужил образ Мадонны в 1986 году для фотосессии с Оливьеро Тоскани. На веках певицы красовались синие и желтые оттенки одновременно.

В 90-х визажисты начали сочетать большее количество цветов в макияже. Через несколько лет, в начале нулевых, Бритни Спирс взяла пример со своих предшественниц и повторила мейк-ап. В 2017 вышеописанную технику макияжа назвали unicorn makeup. Но впоследствии эксперты в сфере красоты изменили мнение, поэтому теперь "тай-дай".

Макияж техникой тай-дай выглядит эффектно и необычно. Поскольку в наши дни такие тенденции воспринимают с большим восторгом, то можете смело красить веки яркими цветами теней и оставаться в тренде.