Макияж для первого свидания: как понравиться ему сразу
Первое свидание с новым кавалером – волнительный момент в жизни каждой девушки. Если вы будете довольны своим видом, то несомненно сразу понравитесь и любому мужчине. Чтобы чувствовать себя уверенно на свидании, начинайте подготовку заранее. Уместный и красивый макияж является важной составляющей вашего образа.
Первым делом мужчина обратит внимание на ваш внешний вид. Поэтому макияж является вашей визитной карточкой. С его помощью вы сможете рассказать о себе без слов. Поэтому 24 канал делится идеей и советами для мейк-апа на первое свидание.
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Как сделать макияж на свидание
- Пользуйтесь базой под макияжа. Продукт обеспечит стойкость косметики на протяжении всего свидания и поможет выровнять тон кожи перед нанесением тональной основы.
- Нанесите тональный крем легкой текстуры. На этом этапе макияжа вы должны создать идеальный тон кожи, но при этом оставить ей натуральный вид.
- Замаскируйте мелкие недостатки консилером. Лайфхак, как убрать синяки под глазами: нарисуйте консилером треугольник на соответствующем участке кожи и аккуратно его растушуйте.
- Воспользуйтесь бронзатором. Слегка подчеркните скулы и виски. Чтобы получить естественное сияние на коже, примените бронзер с блестками, который одновременно будет служить и хайлайтером.
- Создайте на щеках естественный румянец. Это последний шаг в мейк-апе для создания безупречной кожи.
- Макияж глаз должен быть нейтральным. Используйте коричневые тени для век, самый темный коричневый оттенок – для складки глаза, а самым светлым оттенком коричневого прорисуйте внутренние уголки глаза и область под бровью. Важно хорошо растушевывать тени, чтобы получить эффект "дымчатого взгляда".
- Добавьте ресницам объема. Для этого "пройдитесь" черным карандашом для глаз или специальной подводкой по линии роста ресниц.
- Создайте эффектный взгляд. Акцент в макияже глаз нужно делать на ресницах. Накрасьте их тушью, которая имеет свойство добавлять объема и удлинять.
- Не красьте губы ярко. Таким образом вы не соблазните, а оттолкнете кавалера. Ведь яркая помада создана не для первого свидания. Однако можно воспользоваться прозрачным бальзамом для губ или с цветом, который будет максимально приближенным к естественному цвету ваших губ.
- Зафиксируйте макияж. Это можно сделать специальным спреем, чтобы быть уверенной, что ваш мейк-ап будет выглядеть безупречно до конца вечера.
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