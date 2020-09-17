Первое свидание с новым кавалером – волнительный момент в жизни каждой девушки. Если вы будете довольны своим видом, то несомненно сразу понравитесь и любому мужчине. Чтобы чувствовать себя уверенно на свидании, начинайте подготовку заранее. Уместный и красивый макияж является важной составляющей вашего образа.

Первым делом мужчина обратит внимание на ваш внешний вид. Поэтому макияж является вашей визитной карточкой. С его помощью вы сможете рассказать о себе без слов. Поэтому 24 канал делится идеей и советами для мейк-апа на первое свидание.

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Как сделать макияж на свидание

Пользуйтесь базой под макияжа. Продукт обеспечит стойкость косметики на протяжении всего свидания и поможет выровнять тон кожи перед нанесением тональной основы.

Продукт обеспечит стойкость косметики на протяжении всего свидания и поможет выровнять тон кожи перед нанесением тональной основы. Нанесите тональный крем легкой текстуры. На этом этапе макияжа вы должны создать идеальный тон кожи, но при этом оставить ей натуральный вид.

Замаскируйте мелкие недостатки консилером. Лайфхак, как убрать синяки под глазами: нарисуйте консилером треугольник на соответствующем участке кожи и аккуратно его растушуйте.

Лайфхак, как убрать синяки под глазами: нарисуйте консилером треугольник на соответствующем участке кожи и аккуратно его растушуйте. Воспользуйтесь бронзатором. Слегка подчеркните скулы и виски. Чтобы получить естественное сияние на коже, примените бронзер с блестками, который одновременно будет служить и хайлайтером.

Создайте на щеках естественный румянец. Это последний шаг в мейк-апе для создания безупречной кожи.

Это последний шаг в мейк-апе для создания безупречной кожи. Макияж глаз должен быть нейтральным. Используйте коричневые тени для век, самый темный коричневый оттенок – для складки глаза, а самым светлым оттенком коричневого прорисуйте внутренние уголки глаза и область под бровью. Важно хорошо растушевывать тени, чтобы получить эффект "дымчатого взгляда".

Используйте коричневые тени для век, самый темный коричневый оттенок – для складки глаза, а самым светлым оттенком коричневого прорисуйте внутренние уголки глаза и область под бровью. Важно хорошо растушевывать тени, чтобы получить эффект "дымчатого взгляда". Добавьте ресницам объема. Для этого "пройдитесь" черным карандашом для глаз или специальной подводкой по линии роста ресниц.

Создайте эффектный взгляд. Акцент в макияже глаз нужно делать на ресницах. Накрасьте их тушью, которая имеет свойство добавлять объема и удлинять.

Акцент в макияже глаз нужно делать на ресницах. Накрасьте их тушью, которая имеет свойство добавлять объема и удлинять. Не красьте губы ярко. Таким образом вы не соблазните, а оттолкнете кавалера. Ведь яркая помада создана не для первого свидания. Однако можно воспользоваться прозрачным бальзамом для губ или с цветом, который будет максимально приближенным к естественному цвету ваших губ.