Если вы решились на профессиональную фотосессию, это еще не означает, что вам необходимо пользоваться услугами профессиональных визажистов или стилистов. Макияж для фотосессии можно сделать самой. Вам понадобится косметика, владение элементарными навыками создания мейкапа и несколько советов.

Кроме удачного макияжа перед фотосессией следует также определить сильные и слабые стороны своей внешности. Ведь камера четко передает то, что иногда не удается увидеть невооруженным глазом в зеркале. The H Hub открыл секреты, каким должен быть макияж для фотосессии. Стоит узнать: Опасные бьюти-советы, к которым не следует прислушиваться Как сделать макияж для фотосессии Какую косметику выбрать? Перед нанесением косметики на лицо вам стоит узнать, что лучше пользоваться сухими продуктами. Они легко смешиваются и будут лучше смотреться на фотографиях. Не экономьте на продукции, с помощью которой вы будете создавать мейкап. Некачественная косметика образует трещины и неровный тон на коже. Также для фотосессии следует отказаться от средств с солнцезащитными свойствами, поскольку они дают маскообразный эффект на лице.

Перед нанесением косметики на лицо вам стоит узнать, что лучше пользоваться сухими продуктами. Они легко смешиваются и будут лучше смотреться на фотографиях. Не экономьте на продукции, с помощью которой вы будете создавать мейкап. Некачественная косметика образует трещины и неровный тон на коже. Также для фотосессии следует отказаться от средств с солнцезащитными свойствами, поскольку они дают маскообразный эффект на лице. Подготовка кожи. Этот шаг не имеет особых отличий от обычного ухода за кожей перед нанесением макияжа. Сначала ее нужно очистить, а затем увлажнить. Прежде чем распределить по лицу основу, воспользуйтесь специальным базовым продуктом под макияж. Такое средство поможет обеспечить стойкость макияжа и естественный вид кожи на снимках. Особенности макияжа для фотосессии / Фото Pexels Основа и порошкообразные средства. Убедитесь, что ваша тональная основа идеально подходит оттенку кожи. Продукт на один тон светлее или темнее будет выглядеть неестественно на коже. Особенно, если фотосессия будет происходить при дневном свете. Не сосредотачивайтесь на цели сделать кожу безупречной. Пусть она лучше будет иметь естественный вид. Если захотите совместить тональный крем и пудру, то выбирайте компактную.

Убедитесь, что ваша тональная основа идеально подходит оттенку кожи. Продукт на один тон светлее или темнее будет выглядеть неестественно на коже. Особенно, если фотосессия будет происходить при дневном свете. Не сосредотачивайтесь на цели сделать кожу безупречной. Пусть она лучше будет иметь естественный вид. Если захотите совместить тональный крем и пудру, то выбирайте компактную. Выделение контуров лица. Фотокамера имеет свойство размывать нечеткие контуры. Поэтому вам нужно нанести косметику для контуринга под скулы, вдоль висков и под челюстью. Таким образом вы придадите лицу четкость и выразительность. Выбирайте продукты с матовым пигментом. Еще можно выделить хайлайтером те участки на лице, на которые прежде всего падает свет.

Фотокамера имеет свойство размывать нечеткие контуры. Поэтому вам нужно нанести косметику для контуринга под скулы, вдоль висков и под челюстью. Таким образом вы придадите лицу четкость и выразительность. Выбирайте продукты с матовым пигментом. Еще можно выделить хайлайтером те участки на лице, на которые прежде всего падает свет. Глаза. Это важнейший этап в создании макияжа для фотосессии. Обязательно используйте черную подводку для глаз и тушь для ресниц (не серую или коричневую). Для эффектности можете использовать накладные ресницы. Фотосессия – уместный повод для этого. В выборе теней для век отталкивайтесь от цвета своих глаз. Например, обладательницам голубых и зеленых глаз стоит обратить внимание на теплые оттенки теней: золотистые, коричневые, персиковые. Карие глаза удачно сочетать с фиолетовыми, серыми, голубыми оттенками теней. Глубокому взгляду будет способствовать такой лайфхак: наносите светлый оттенок теней на внутренний уголок глаза, немного темнее на среднюю часть века и самый темный на складку века. Вам будет интересно: Как экономить на косметике: бюджетные варианты, которые можно не бояться купить​

Какой макияж сделать на фотосессию / Фото Unsplash Брови. Их нужно выщипывать за несколько дней до фотосъемки, чтобы избежать на фото видимого раздражения на коже под бровями. Не перестарайтесь с затемнением бровей. Русым можно использовать темные тени или карандаш, потому что обычно камера слабей всего передает такой цвет.

Их нужно выщипывать за несколько дней до фотосъемки, чтобы избежать на фото видимого раздражения на коже под бровями. Не перестарайтесь с затемнением бровей. Русым можно использовать темные тени или карандаш, потому что обычно камера слабей всего передает такой цвет. Румяна и губы. Профессиональные камеры и студийные светильники, как правило, смягчают макияж примерно на 50%. Это означает, что необходимо наносить более яркие цвета на щеки и губы, чем те, которыми вы привыкли пользоваться в повседневной жизни. Чтобы сделать губы визуально больше и пухлее, используйте блеск для губ.

Профессиональные камеры и студийные светильники, как правило, смягчают макияж примерно на 50%. Это означает, что необходимо наносить более яркие цвета на щеки и губы, чем те, которыми вы привыкли пользоваться в повседневной жизни. Чтобы сделать губы визуально больше и пухлее, используйте блеск для губ. Проверьте, как выглядит мейкап при дневном свете. Если вас все устраивает, то зафиксируйте его специальным спреем. Не забудьте взять с собой на съемку самую необходимую косметику, чтобы подправить макияж в любой момент.