Американская модель и основательница бьюти-бренда Kylie Cosmetics поражает подписчиков в инстаграме своими безупречными образами. На этот раз на день рождения певицы Cardi B Кайли выбрала однотонный наряд, макияж и маникюр в персиковых оттенках.

Макияж Кайли Дженнер может стать удачным решением, чтобы дополнить ваш образ для вечеринки по особому случаю. Фотографиями, на которых подробно видно персиковый мейк-ап, звезда поделилась на своей инстаграм-странице.

Также интересно: Очень длинные и в форме шпильки: Кайли Дженнер продемонстрировала модный маникюр осени 2020

Макияж на день рождения

Cardi B праздновала свой 28 день рождения в Лас-Вегасе. На вечеринку Кайли Дженнер пришла в эффектном блестящем персиковом платье с откровенным декольте. Образ знаменитости завершил безупречный макияж в тематическом цвете. Снимками и видео Кайли поделилась со своими подписчиками в инстаграме.

Макияж для американской модели создавал звездный визажист Ариэль Техада. Для этого он сделал идеальный равномерный тон кожи, добавил на щеки Кайли нежные персиковые румяна, таким же оттенком теней покрыл веки, а внутренние уголки глаз выделил светлым пигментом. Взгляд Кайли Дженнер сделали более выразительным "крылатые" черные стрелки и длинные объемные ресницы. Макияж губ у звезды также был совершенным с использованием персиковой помады.

Даже маникюр Кайли соответствовал цвету ее стиля в этот вечер. На ее длинных ногтях миндалевидной формы красовался светло-персиковый матовый оттенок лака для ногтей. Маникюр Кайли – работа звездной нейл-мастера Дженни Буи.