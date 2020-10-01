Диснеевский фильм "Фокус-покус" 1993 года, главные роли в котором исполнили Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими, до сих пор остается популярным для просмотра во многих семьях в день Хэллоуина. Теперь поклонники этого праздника смогут сделать себе тематический макияж с помощью косметики из коллекции продуктов для макияжа Hocus Pocus от Colourpop Cosmetics.

Линейка косметики состоит из 12 продуктов для макияжа. Используя их, любители Хэллоуина смогут создать жуткий мейкап, пишет Allure.

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Когда наступает осень и приходит сезон уютных свитеров, это означает, что вскоре Хэллоуин. В этом году бьюти бренд Colourpop Cosmetics выпустил полную коллекцию декоративной косметики для макияжа, которая посвящена Хэллоуину. На ее запуск представителей вдохновил американский комедийно-фэнтезийный фильм "Фокус-покус", снятый на киностудии" Walt Disney Pictures еще в 1993.

В праздничной косметической линейке представлены палитра теней для век, 3 набора накладных ресниц, 2 глиттера, 3 гелевых карандаша для век, 3 помады для губ. Цена на средства для макияжа варьируется от 9 до 22 долларов.

Вся продукция выполнена в тематических осенних оттенках, которые соответствуют стилю трех главных героинь фильма: Винни, Сары и Мэри Сандерсон. Среди 15 цветов есть красный, золотой и коричневый цвета в блестящих и матовых вариациях, которые присутствовали в элементах одежды и макияжа ведьм из фильма.

Возможно, вы и не собираетесь праздновать Хэллоуин, но он может стать еще одной причиной, чтобы сделать себе волшебный загадочный макияж в магическом стиле и просмотреть любимый фильм из детства.