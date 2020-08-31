В сентябре 2020 будут благоприятные и неблагоприятные дни для похода к парикмахеру. Выбор даты для стрижки может повлиять на ваше будущее. Чтобы изменения были положительными, стоит воспользоваться лунным календарем стрижек и выбрать удачный день. Таким образом вам удастся избежать проблем в жизни.

Именно фаза луны и рекомендации астрологов влияют на ход событий в вашей жизни. Каждый день наполнен определенной энергетикой, поэтому для стрижки необходимо выбирать тот, который будет благоприятным именно для смены имиджа. Благодаря астрологическим советам можно получить желаемый результат после визита парикмахера и привлечь в свою жизнь согласие, карьерный рост или финансовое обогащение.

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По лунному календарю на сентябрь 2020 циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние – 17 сентября 2020 в 14 часов.

Полнолуние – 2 сентября 2020 в 8 часов 22 минуты.

Убывающая Луна – 1 сентября и с 18 по 30 сентября 2020 года.

Последняя четверть – с 3 по 16 сентября 2020 года.

С учетом особенностей влияния месяца на долю и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 сентября (вторник) – в этот день удачным выбором будет оригинальная и экстравагантная стрижка. Если вы хотите решиться на неожиданный эксперимент с волосами, то сделайте это сегодня.

2 сентября (среда) – дата неблагоприятная для любых манипуляций с волосами. Особенно биохимическое влияние на вашу шевелюру будет иметь негативные последствия.

3 сентября (четверг) – от экспериментальных стрижек стоит отказаться. Однако минимальное укорачивание длины волос будет способствовать позитивным изменениям в вашей личной жизни.

4 сентября (пятница) – астрологи отмечают, что в этот день биохимические процессы в организме человека будут замедленными, поэтому после стрижки волосы будут медленно расти.

5 сентября (суббота) – день благоприятен для различных изменений вашего имиджа. Вы можете не ограничиваться только стрижкой, покраска в другой цвет также будет кстати.

6 сентября (воскресенье) – новая прическа принесет финансовое неблагополучие.

7 сентября (понедельник) – если вы страдаете от ломкости и сухости волос, то сделайте сегодня оздоровительные процедуры. Изменение длины также может быть их частью.

8 сентября (вторник) – если вы пострижетесь в этот день, то седина вас еще скоро не побеспокоит. Обратите внимание на разновидности максимально коротких стрижек.

9 сентября (среда) – трендовая стрижка боб-каре поможет вам привлечь к себе взгляды окружающих и комплименты от противоположного пола.

10 сентября (четверг) – лучший день для стрижки. После нее волосы еще долго будут сохранять блестящий вид и послушно ложиться в любую прическу.



Яркие эксперименты с волосами в сентябре 2020 / Фото Pexels

11 сентября (пятница) – благодаря энергетике дня, если вы избавитесь от лишней длины волос и секущихся концов, то ваше состояние здоровья улучшится.

12 сентября (суббота) – организуйте своим волосам полноценный комплекс процедур по уходу. Стрижка в этот день особо ничего не изменит.

13 сентября (воскресенье) – перенесите поход к парикмахеру на другой день, чтобы избежать проблем в личной жизни и в отношениях с близкими.

14 сентября (понедельник) – стрижка, сделанная сегодня, будет выглядеть эффектно. Дополните ее стильной челкой.

15 сентября (вторник) – благоприятная дата для элегантной стрижки. Она поможет привлечь в вашу жизнь энергию здоровья и новые знакомства.

16 сентября (среда) – нейтральный день. Если хотите как можно быстрее изменить прическу, то можете сегодня. Особых предостережений нет.

17 сентября (четверг) – чтобы волосы были густыми и объемным смело экспериментируйте с их длиной сегодня.

18 сентября (пятница) – дата подойдет для подрезания секущихся концов и создания модной "рваной" челки.

19 сентября (суббота) – не стоит откладывать поход к парикмахеру. Чтобы укрепить корни волос и ускорить их рост, стригитесь сегодня.

20 сентября (воскресенье) – если не хотите проблем в отношениях с любимым, то лучше не делать кардинальных изменений имиджа.



Советы для сентябрьской стрижки / Фото Unsplash

21 сентября (понедельник) – замечательный день для экспериментов. Брюнеткам можно становиться блондинками и наоборот, меняя стрижку. Попробуйте сделать передние пряди короче, они будут стильно обрамлять ваше лицо.

22 сентября (вторник) – сегодня к волосам лучше не прикасаться. День насыщен неблагоприятной энергетикой для стрижки.

23 сентября (среда) – красить волосы не стоит, а вот стрижка, сделанная сегодня, надолго сохранит свой первоначальный вид.

24 сентября (четверг) – проведение любых манипуляций с волосами будет способствовать обогащению вашего сексуального посыла.

25 сентября (пятница) – откажитесь от необдуманных действий со своей прической. Поход в салон красоты в этот день стоит планировать заранее.

26 сентября (суббота) – попробуйте что-то необычное для себя. Если вы привыкли быть ярой владелицей длинных волос, то пикси-стрижка именно то, что вам нужно для разнообразия.

27 сентября (воскресенье) – откажитесь от любого укорачивания длины волос. Дата подходит для домашнего спа-ухода за шевелюрой.

28 сентября (понедельник) – убедитесь в профессионализме своего парикмахера. Ведь, чтобы прическа долго сохраняла привлекательный вид, стрижку и укладку сегодня нужно сделать максимально аккуратными.

29 сентября (вторник) – сегодняшняя стрижка поможет вам наладить дела на работе и быстрее подниматься по карьерной лестнице.

30 сентября (среда) – изменение имиджа поможет привлечь в жизнь удачу и решить мелкие недоразумения с близкими.