Чтобы привлечь в жизнь энергию удачи и здоровье, а бед избежать, следует подойти со всей ответственностью к выбору даты, когда вы хотите изменить имидж. Лунная фаза оказывает влияние на состояние волос после стрижки. Астрологи рекомендуют первым делом узнать, какой день будет благоприятным, а затем записываться к парикмахеру.

Кроме правильного ухода за волосами, на вид вашей шевелюры влияет энергетика дня, когда вы собрались что-то менять в своей внешности. Иногда минимальные изменения в прическе могут позитивно или негативно отразиться на ваших личных или рабочих отношениях, а визит в салон красоты может принести не только хорошее настроение, но и финансовое благополучие.

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По лунному календарю на сентябрь 2020 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 16 октября 2020 года.

Полнолуние – 2 и 31 октября 2020 года.

Растущая луна – 1 октября и с 18 по 30 октября 2020 года.

Убывающая луна – с 3 по 15 октября 2020 года.

С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 октября (четверг) – в первый день месяца держите ножницы подальше от своих волос. Стрижкой сегодня вы привлечете лишь невзгоды в свою жизнь.

2 октября (пятница) – Если любите риск, то не отменяйте визит к парикмахеру в эту дату. Однако сегодняшние изменения во внешности спровоцируют нешуточные приключения на весь месяц. И они могут быть не только приятными.

3 октября (суббота) – стрижка сегодня сможет улучшить ваше настроение. Но на этом преимущества визита в салон красоты завершаются.

4 октября (воскресенье) – воздержитесь от кардинальных изменений имиджа, если не хотите спровоцировать появление легких заболеваний и проблем с артериальным давлением.

5 октября (понедельник) – стригитесь, красьтесь, делайте эпатажные прически. Любое обновление вашего hair-стиля поможет наладить проблемы в личной жизни.

6 октября (вторник) – если пострижетесь сегодня, то укладка будет иметь естественный эффект небрежности, потому что волосы будут непослушными.

7 октября (среда) – подрежьте кончики. Таким образом вы избавитесь не только от неэстетичных секущихся волос, но и уберете токсичных людей из своего окружения.

8 октября (четверг) – чтобы получить продвижение по карьерной лестнице, попробуйте обновить образ стильной челкой.

9 октября (пятница) – фаза Луны неблагоприятна для уменьшения длины волос.

10 октября (суббота) – обратите внимание на модные вариации боб-каре. Такая стрижка сегодня активизирует ваше креативное мышление и откроет новые горизонты возможностей, которые вы раньше не замечали.



Когда стричь волосы в октябре 2020 / Фото Unsplash

11 октября (воскресенье) – организуйте домашний спа-уход для волос. От стрижек стоит воздержаться.

12 октября (понедельник) – начните новую неделю со смены имиджа. Если сделать стильную стрижку сегодня, то волосы будут расти быстро и будут послушными.

13 октября (вторник) – любые бьюти-действия с волосами будут способствовать позитивному развитию любовных отношений.

14 октября (среда) – откажитесь от hair-процедур сегодня, если не стремитесь к проблемам с начальством. Лучше потратьте свободное время на маникюр и педикюр.

15 октября (четверг) – стрижка в этот день поможет вашим локонам иметь здоровый и блестящий вид.

16 октября (пятница) – энергетика дня идеально подходит для кардинальных перемен. Сделайте ультрамодную стрижку, на которую давно не решались. Экспериментируйте с длиной и не оплакивайте свои длинные пряди, ведь результатом стрижки вы будете приятно удивлены.

17 октября (суббота) – экспериментируйте с цветом волос, а радикальных решений в отношении длины волос принимать не рекомендуется.

18 октября (воскресенье) – если постричься сегодня, то волосы будут отрастать медленно, но эффект после стрижки сохранится надолго.

19 октября (понедельник) – дата подходит для экспериментов с волосами. Минимальное изменение длины привлечет финансовые блага в вашу жизнь.

20 октября (вторник) – тщательно подойдите к выбору стрижки. Чтобы она продемонстрировала все свои преимущества, выбирайте не только тот вариант, который вам очень нравится, но он также должен соответствовать последним трендам.

21 октября (среда) – день является одним из самых благоприятных в месяце для стрижки. Если парикмахер предложит вам неординарную идею, не спешите отказываться. Все новое, добытое сегодня, будет стимулировать поток успеха в разных сферах.

22 октября (четверг) – сделать стрижку в стиле каскада сегодня будет удачным решением.

23 октября (пятница) – энергетика дня благоприятна для изменений внешности собственными руками. Покрасьтесь или сделайте челку перед зеркалом, если стремитесь получить новые эмоции и усовершенствовать навыки.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в октябре / Фото Pexels

24 октября (суббота) – отложите все дела и направляйтесь в салон красоты. Посвятите день себе и изменениям имиджа. Комплименты, которые вы получите после процедур, дадут вам толчок и силы двигаться дальше только вперед.

25 октября (воскресенье) – перенесите стрижку на следующий день, чтобы избежать трудностей в отношениях с любимым.

26 октября (понедельник) – нейтральный день. Обратите внимание на собственные желания.

27 октября (вторник) – не ограничивайтесь одной стрижкой. Дата также подходит для изменения цвета волос. Стоит попробовать трендовый медно-красный оттенок.

28 октября (среда) – поинтересуйтесь стрижками, которые сейчас на пике популярности. Ведь современной женщине следует выглядеть не только привлекательно, но и стильно.

29 октября (четверг) – все факторы будут способствовать удачному результату ваших экспериментов с волосами. Не волнуйтесь, потому что любая стрижка вскоре принесет за собой позитивное событие в вашу жизнь.

30 октября (пятница) – чтобы улучшить состояние шевелюры, проведите сегодня оздоровительные процедуры для нее. Если видите определенную проблему, то не откладывайте ее решение на потом. Обратитесь за консультацией к специалисту.

31 октября (суббота) – особая дата, которая полна магической энергетикой. Сегодня не стоит избавляться от длины волос, а наоборот: можно нарастить локоны или дать должный уход уже существующим.