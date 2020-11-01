Стрижка волос, смена имиджа и другие корректировки внешности являются важными в жизни каждой женщины. Мало кто знает, что прическа влияет не только на вашу уверенность в себе, но и на ход определенных событий в жизни. Поэтому стоит обратить внимание на то, какая дата в ноябре будет благоприятной для стрижки, и об астрологической энергетике других дней.

Стоит ответственно подходить к выбору дня стрижки. Ведь в волосах сохраняется немалая энергетика, поэтому существуют благоприятные и неблагоприятные даты для укорочения его длины. Лунный календарь на ноябрь поможет узнать об особенностях каждого дня.

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По лунному календарю на ноябрь 2020 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 15 ноября 2020 года.

Полнолуние – 30 ноября 2020 года.

Растущая Луна – с 16 по 21 ноября и с 23 по 29 ноября 2020 года.

Убывающая луна – с 1 по 7 ноября и с 9 по 14 ноября 2020 года.

С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:



1 ноября (воскресенье) – в первый день месяца не стоит прибегать к кардинальным изменениям имиджа. Выделите время на домашний уход для оздоровления волос.

2 ноября (понедельник) – день благоприятный для трендовой осенней стрижки боб-каре. С ней вы не только стильно будете выглядеть, но и привлечете энергетику достатка в свою жизнь.

3 ноября (вторник) – дата идеально подойдет для стрижки секущихся концов. Чтобы избежать невзгод, избегайте коротких стрижек.

4 ноября (среда) – сегодня следует изменить цвет волос, прическу, провести уходовые процедуры. День благоприятен для любых решений, поэтому решайтесь на эксперименты.

5 ноября (четверг) – стрижка, сделанная в этот день, поможет вам восстановить ресурсы сексуальной энергии и встретить вторую половинку или наладить уже существующие отношения.

6 ноября (пятница) – стрижка каскад будет удачным решением. Таким образом вы обновите прическу и сможете избавиться от мелких проблем со здоровьем.

7 ноября (суббота) – неблагоприятный день для стрижки. Волосы будут плохо отрастать и непослушно ложиться в укладке.

8 ноября (воскресенье) – сделайте минимальные изменения со своей прической. Это улучшит ваше настроение и спровоцирует много комплиментов от окружающих.

9 ноября (понедельник) – если вы пострижетесь сегодня так, как давно хотели, то карьерный успех и похвала от начальника вас не обойдут.

10 ноября (вторник) – любые виды стрижек выйдут крайне удачными, пойдут на пользу здоровью и личностным отношениям.

Когда стричь волосы в ноябре / Фото Pexels

11 ноября (среда) – доверьтесь профессионалу и полностью расслабьтесь. Иногда чрезмерное контролирование ситуации приносит сильное напряжение.

12 ноября (четверг) – посоветуйтесь с друзьями, какую выбрать стрижку. Вы будете приятно поражены их видением на свою внешность. А тогда из предложенных вариантов выберите тот, который вам наиболее подходит по духу.

13 ноября (пятница) – энергетика дня не поможет вам получить положительные изменения от стрижки. Сегодня можно выделить время на уходовые процедуры.

14 ноября (суббота) – сделайте челку, чтобы оставаться в тренде и привлечь внимание противоположного пола.

15 ноября (воскресенье) – фаза Луны не является благоприятной для коротких стрижек и кардинальных изменений. Перенесите визит в салон красоты.

16 ноября (понедельник) – стрижка в этот день поможет восстановить состояние волос и будет способствовать их росту.

17 ноября (вторник) – избегайте любых манипуляций с волосами. Существует большой риск его повредить.

18 ноября (среда) – не следует скептически относиться к рекомендациям близких людей относительно вашей прически. Однако перед стрижкой опирайтесь только на индивидуальные нужды. 18 ноября смело идите к парикмахеру и становитесь лучше.

19 ноября (четверг) – нейтральный день для смены прически. Они вам не навредят, но и особой пользы не принесут.

20 ноября (пятница) – манипуляции с волосами в неподходящий день могут привести к неприятностям.

Лунный календарь стрижек на ноябрь / Фото Unsplash

21 ноября (суббота) – посвятите свои силы оздоровлению волос. Осенью оно требует дополнительного ухода.

22 ноября (воскресенье) – стригитесь и еще раз стригитесь. Таким образом во ржи наступит согласие, стабилизируется состояние на работе и восстановится сильная энергия.

23 ноября (понедельник) – сегодня астрологи рекомендуют немного укоротить челку или концы волос.

24 ноября (вторник) – кардинальные изменения принесут плохое самочувствие и слабость на весь день

25 ноября (среда) – не рискуйте, если сомневаетесь. Чтобы стрижка получилась удачной, нужно быть уверенной в своем решении.

26 ноября (четверг) – укорочение волос поможет вам почувствовать себя увереннее.

27 ноября (пятница) – дата нейтральная для стрижки. Однако, вероятно, что волосы будут отрастать медленно.

28 ноября (суббота) – постригитесь сегодня и будете довольны своей укладкой еще долго. Ведь локоны будут блестящими, иметь здоровый вид и легко формироваться в любую прическу.

29 ноября (воскресенье) – работайте над совершенствованием своей внешности, но манипуляции с волосами лучше сделать в другой день.

30 ноября (понедельник) – эксперты говорят, что сегодня благоприятный день для кардинально разных стрижек.