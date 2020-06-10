День, когда вы решитесь обрезать волосы, может значительно повлиять на будущее вашей прически. Даже незначительные изменения в своей внешности следует делать, отталкиваясь от фазы Луны и советов астрологов. Между ними существует тесная связь. Чтобы избежать выпадения, ломкости волос и секущихся концов – узнайте, когда стоит стричь волосы или лучше записаться к парикмахеру в другой день.

Если прислушиваться к рекомендациям астрологов и гороскопов для вас не является чем-то новым, то вы должны знать, что кардинально менять свою внешность стоит только в благоприятное для этого время. Можно облегчить свою жизнь, узнав, когда и что именно рекомендуется делать с волосами.

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По лунному календарю на июнь 2020 циклическая смена фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолуние – 21 июня в 9 часов 42 минуты.

Полнолуние – 5 июня в 22 часов 13 минут.

Растущая Луна – с 21 по 28 июня 2020.

Убывающая Луна – с 5 по 13 июня и 13-21 июня 2020.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 июня (понедельник) – стрижка боб является не только трендом этого лета, но и ее стоит сделать в первый же его день.

2 июня (вторник) – если сегодня вы обрежете секущиеся кончики, то волосы будут выглядеть ухоженными и послушными до следующей стрижки. Однако от прощания с большой длиной следует отказаться. Запланируйте это на другую дату.

3 июня (среда) – дата наполнена сильной энергией, если хотите иметь красивые волосы, то нужно в этот день хорошо о них позаботиться: сделайте маску, проскрабируйте кожу головы, вымойте волосы с использованием шампуня и кондиционера. Но стричь не стоит.



Когда можно стричься в июне / Фото Unsplash

4 июня (четверг) – воплощайте самые сокровенные желания. 4 июня можете позволить себе делать с прической то, что давно хотели, но боялись реакции окружающих.

5 июня (пятница) – в полнолуние лучше подумать о стрижке, которую бы вам хотелось, чем делать ее.

6 июня (суббота) – если подрезать волосы в этот день, то весь месяц у вас не будет возникать никаких проблем с укладкой. Пряди не будут пушистыми, не будут выбиваться из прически, а будут радовать вас легкой укладкой.

7 июня (воскресенье) – неудачный день для того, чтобы делать кардинальные изменения в своей внешности. Лучше уделите больше внимания уходу за волосами.

8 июня (понедельник) – сегодня можно осмелиться и самостоятельно подрезать кончики своих волос. Это гораздо проще, чем вам может показаться на первый взгляд.

9 июня (вторник) – стригитесь, стригитесь и еще раз стригитесь. Чтобы вы себе не выбрали, фаза Луны удачно отразятся на ваших волосах.

10 июня (среда) – какую бы стрижку вы не сделали в этот день, комплиментов вас ждет много.

11 июня (четверг) – если вы хотите сохранить хорошее состояние своих волос, то в этот день лучше их не трогать.

12 июня (пятница) – рекомендуется стричься обладательницам сухих и секущихся волос. Убывающая Луна поспособствует оздоровлению вашей шевелюры.

13 июня (суббота) – обратите внимание на челку. Если она вам давно пришлась по душе, но было много сомнений, то это самое время. Решитесь. Вам очень к лицу.

14 июня (воскресенье) – можете покрасить волосы. Но стричь не нужно.

15 июня (понедельник) – начните новую неделю с обновленной прически. Воплощайте даже самые экстремальные желания. Хотели длинные волосы превратить в пикси стрижку – все дороги открыты.



Какие дни будут благоприятными для стрижки / Фото Pexels

16 июня (вторник) – день неблагоприятный для перемен. Эксперименты с волосами могут иметь негативные последствия.

17 июня (среда) – сегодня можно подрезать волосы по минимуму. Пусть это будут кончики или пряди, обрамляющие лицо. Вместе с такими небольшими изменениями в ваш дом придут уют и благополучие.

18 июня (четверг) – разрешается делать любые манипуляции с волосами. Новый образ станет причиной внимания со стороны противоположного пола.

19 июня (пятница) – стрижка в этот день будет способствовать успеху на работе и продвижению по карьерной лестнице.

20 июня (суббота) – если вы давно в поиске душевного равновесия, то укорочение шевелюры в этот день наконец вам его подарит. Выбирайте салонную стрижку.

21 июня (воскресенье) – не меняйте ничего, чтобы избежать проблем в личной жизни.

22 июня (понедельник) – подойдите ответственно к выбору стрижки. Сегодня не стоит принимать импульсивных решений. Постарайтесь определиться самостоятельно, что вам нравится, а не слушать советов близких и родных.

23 июня (вторник) – посетите парикмахера и измените свой имидж: постригитесь и покрасьтесь. Это пойдет на пользу вашему внутреннему восприятию себя.

24 июня (среда) – стрижка, сделанная в этот день, каждый раз будет нравиться вам все больше. Чтобы чувствовать себя увереннее, не сомневайтесь.

25 июня (четверг) – внезапная потеря большой длины волос повлечет стресс в вашем организме. Перенесите визит к парикмахеру на другой день.



В какой день нужно стричься, чтобы быть счастливым / Фото Pexels

26 июня (пятница) – отойдите от стандартов и сделайте необычную для себя стрижку. Вы удивитесь, как она положительно повлияет на ход событий в вашей жизни.

27 июня (суббота) – можно сделать челку, но общую длину лучше не трогать.

28 июня (воскресенье) – в первой половине дня неблагополучно делать любые действия с волосами. После обеда можно только изменить их оттенок, стричь не рекомендуем.

29 июня (понедельник) – у вас еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон благоприятных дней для стрижки в июне. Изменения в ваших волосах пойдут на пользу не только вам, но и поднимут настроение всем окружающим. Вы будете излучать энергию красоты и вдохновения.

30 июня (вторник) – не делайте значительных изменений в своей внешности. Ждите благоприятных дней для стрижки в следующем месяце.