Стрижка волос в определенный день месяца может как повлиять положительно на вашу жизнь, так и потянуть за собой различные невзгоды. Чтобы смена имиджа помогала вам привлечь сильную энергетику здоровья, денег и согласия, стоит прислушаться к советам астрологов, которые определяют благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки с помощью фазы Луны.

Начало зимы – идеальный период, чтобы обновить имидж с помощью стильной стрижки. Однако важно это сделать в благоприятный день. С помощью лунного календаря с полезными советами можно повлиять на ход событий в своей жизни.

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По лунному календарю на декабрь 2020 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 14 декабря 2020 года.

Полнолуние – 1 декабря 2020 года.

Растущая Луна – с 15 по 29 декабря 2020 года

Убывающая Луна – со 2 по 13 декабря и 31 декабря 2020 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 декабря (вторник) – нейтральный день для изменения длины волос. Стрижка не приведет к значительным переменам в жизни.

2 декабря (среда) – сегодня стоит выделить время на процедуры для оздоровления волос. Домашние питательные маски или салонный уход помогут вашим локонам сохранять роскошный вид в течение всего месяца.

3 декабря (четверг) – дата благоприятная для минимального укорачивания длины волос. Если стремитесь избавиться от секущихся кончиков, то смело записывайтесь к парикмахеру.

4 декабря (пятница) – идеальная дата для hair-экспериментов. Стрижка поможет вам привлечь энергетику благополучия и согласия в семье.

5 декабря (суббота) – обратите внимание на короткие стрижки. Удлиненная пикси или боб-каре кардинально обновят ваш имидж, придадут образу трендовый вид и спровоцируют множество комплиментов от окружающих по поводу вашей внешности.

6 декабря (воскресенье) – любые манипуляции с волосами приведут к неприятностям в личной жизни.

7 декабря (понедельник) – если вам нужно укрепить отношения со своим партнером, то стильная стрижка лишь этому поспособствует.

8 декабря (вторник) – посвятите этот день волосам. Начните с стрижки, а завершите живыми бьюти-процедурами для красоты и блеска своей шевелюры.

9 декабря (среда) – астрологи рекомендуют отменить запись к парикмахеру. Ведь после стрижки волосы будут непослушными.

10 декабря (четверг) – попробуйте сделать модную челку. Со временем вам будет легко ее укладывать.



Когда стричь волосы в декабре 2020 / Фото Unsplash

11 декабря (пятница) – откажитесь от кардинального изменения длины волос. Стрижка приведет к проблемам со здоровьем.

12 декабря (суббота) – тщательно подойдите к выбору парикмахера. Пусть эксперт поможет вам определиться со стилем стрижки.

13 декабря (воскресенье) – волосы стричь сегодня нельзя. А вот окрашивание или оздоровительные процедуры лишь положительно повлияют на состояние ваших локонов.

14 декабря (понедельник) – попробуйте что-то нетипичное для себя. Если вы всегда были поклонницей длинных волос, то каре – именно то, что вам сейчас нужно, чтобы чувствовать себя уверенно.

15 декабря (вторник) – если стричь волосы сегодня, то они будут отрастать очень быстро, но пряди будут послушно формироваться в прическу.

16 декабря (среда) – чтобы восстановить силы и получить вдохновение для новых свершений, сделайте экспериментальную стрижку.

17 декабря (четверг) – стригитесь как можно короче. Трендовые стрижки не только подчеркнут ваш стиль, но и будут способствовать новым знакомствам.

18 декабря (пятница) – сегодня можно незначительно укоротить волосы и челку, чтобы поддерживать их в ухоженном состоянии.

19 декабря (суббота) – энергетика дня магическая. Стрижка не сможет повлиять на ход событий в вашей жизни, но косы и другие прически сегодня придадут образу особое очарование.

20 декабря (воскресенье) – день благоприятный для манипуляций с волосами. Они помогут привлечь жизненную и сексуальную энергетику.



Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос / Фото Unsplash

21 (понедельник) – удивите сами себя. Доверьтесь мастеру и измените имидж.

22 (вторник) – идея укоротить волосы обернется проблемаи на работе и недоразумениями в отношениях с начальством.

23 (среда) – не стоит сомневаться. Стрижка или окрашивание спровоцируют целый ряд приятных событий, которые так необходимы вам на данном этапе.

24 (четверг) – совершенствуйтесь. Если вы решили работать над собой, то поход в парикмахерскую станет идеальным началом на этом нелегком пути.

25 (пятница) – если сделаете стрижку сегодня, то проблем с волосами не избежать. Они будут отрастать медленно, будут непослушными, а также могут даже выпадать.

26 (суббота) – для тех, кого беспокоит ломкость и выпадение волос, стрижка в эту дату станет спасательным кругом.

27 (воскресенье) – изменения во внешнем виде приведут к восстановлению сильной жизненной энергии и помогут стабилизировать отношения в семье.

28 (понедельник) – сегодня стричься нельзя. Астрологи уверяют, что энергетика дня тяжелая, а нарушение любой стабильности в жизни будет иметь негативные последствия.

29 (вторник) – день нейтральный для стрижки.

30 (среда) – можно немного укоротить длину, но с более серьезными экспериментами нужно быть осторожными.

31 (четверг) – в этот день нужно решиться на те перемены, на которые давно не хватало смелости. Даже на экстремальную стрижку.