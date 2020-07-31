Женщине следует ответственно подходить не только к выбору дня, в который она будет делать стрижку. Прежде чем идти к парикмахеру, загляните в лунный календарь стрижек на август 2020, чтобы узнать, для каких изменений с волосами сегодня благоприятная или неблагоприятная дата. Это поможет получить желаемый результат и благодаря астрологическим рекомендациям привлечь в свою жизнь согласие и достаток.

На ход вашей жизни влияет множество разнообразных факторов. Среди них также энергетика дня, в который вы решите сделать кардинальные изменения в своем имидже. Поэтому лучше знать, когда стричь волосы, чтобы это принесло вам пользу в будущем.

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По лунному календарю на август 2020 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 19 августа 2020 года в 5 часов 42 минуты.

Полная Луна – 3 августа 2020 года в 18 часов 59 минут.

Растущая Луна – с 1 по 3 августа и с 20 по 31 августа 2020 года.

Убывающая Луна – с 5 по 17 августа 2020 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 августа (суббота) – в первый день месяца лучше не делать кардинальных изменений в своей прическе. Чтобы привлечь положительную энергетику в свою жизнь, избавьтесь от секущихся концов.

2 августа (воскресенье) – посвятите время выбору стрижки и изучению последних модных hair-тенденций.

3 августа (понедельник) – сегодня благоприятная дата для коротких стрижек: боб-каре, классическое каре, пикси.

4 августа (вторник) – если укоротить волосы в этот день, то существует вероятность привлечь финансовые проблемы.



Когда можно стричь волосы в августе 2020 / Фото Unsplash

5 августа (среда) – попробуйте изменить цвет волос на тот, на который давно не решались, даже в домашних условиях. Таким образом вам удастся усилить свою женскую энергетику.

6 августа (четверг) – благополучное время для челки. Если вы волновались, что вам будет трудно укладывать челку, то ее послушность вас приятно удивит.

7 августа (пятница) – если у вас уже есть запись в салон на этот день, то не стоит ее отменять, но волосы потом будет трудно укладывать, и они не будут иметь естественного сияния.

8 августа (суббота) – прекрасное время для рискованных экспериментов. Если всю жизнь были брюнеткой, то почему бы сегодня не стать блондинкой.

9 августа (воскресенье) – стрижка, сделанная в этот день, спровоцирует понижение вашей физической силы и работоспособности.

10 августа (понедельник) – посвятите вечер домашнему уходу для волос. Воспользуйтесь самодельной маской или специальными маслами, чтобы улучшить состояние своей шевелюры.

11 августа (вторник) – новая прическа будет способствовать налаживанию личных отношений с близкими.

12 августа (среда) – откажитесь от химических салонных процедур по уходу за волосами.

13 августа (четверг) – стрижка, сделанная сегодня, будет вам подходить. Также в этом вы убедитесь благодаря комплиментам от окружающих.

14 августа (пятница) – если вы хотите укрепить волосы и побороть их ломкость, то дата является благоприятной для любых манипуляций.



Благоприятные дни для стрижки в августе / Фото Pexels

15 августа (суббота) – благополучный день для стрижки, которую можно дополнить модной челкой.

16 августа (воскресенье) – сегодня следует экспериментировать с плетениями, но не с укорачиванием волос, если не хотите, чтобы они начали выпадать.

17 августа (понедельник) – выделите время на процедуры для оздоровления своей шевелюры. Не слишком рискованную стрижку также можно делать.

18 августа (вторник) – красьте волосы, стригите волосы, делайте челку. Любые изменения принесут вам удачу.

19 августа (среда) – если вы чувствуете, что ваши волосы стали для вас обузой, то стрижка поможет в таком случае.

20 августа (четверг) – первый день после Новолуния лучше всего подходит для перемен. Осмельтесь на такую стрижку, которая раньше казалась вам недосягаемой.

21 августа (пятница) – удачный день для смены имиджа.

22 августа (суббота) – стрижкой в этот день вы привлечете не только новые знакомства в свою жизнь, но и она положительно повлияет на ваш внутренний настрой.

23 августа (воскресенье) – вам придаст привлекательности окрашивание техникой балаяж.

24 августа (понедельник) – попробуйте самостоятельно подстричь концы волос дома. Таким образом вы собственноручно освободите место в своей жизни для хорошей энергетики.

25 августа (вторник) – у кого волосы тусклые и сухие, то стрижка сегодня им поможет.



Как избежать проблем с волосами / Фото Unsplash

26 августа (среда) – если постричься в этот день, то в течение всего месяца вас будет радовать послушность вашей прически и ее красивый вид.

27 августа (четверг) – стоит отказаться от стрижки, ведь она со временем может плохо повлиять на работу сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

28 августа (пятница) – нейтральный день для изменения имиджа, стрижка не принесет положительных или негативных изменений в жизни.

29 августа (суббота) – новая стрижка привлечет внимание противоположного пола, но не нужно стричься слишком коротко.

30 августа (воскресенье) – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому поход к парикмахеру следует перенести на другой день.

31 августа (понедельник) – после стрижки и окрашивания волос сегодня они будут блестящими и густыми.