Для смены имиджа стоит выбирать удачный день, потому что именно от него зависит, как повлияет этот поступок на вашу жизнь. Существуют даты, когда стрижка будет способствовать вашему карьерному и личностному развитию. Однако иногда ее следует сделать в другой день, если хотите избежать неприятностей.

Возможно, вы будете удивлены, когда услышите, что фаза Луны имеет связь с благоприятным периодом для стрижки. Астрологи в этом убеждены, поэтому они рекомендуют узнать об энергетике конкретного дня прежде, чем записываться к парикмахеру. Для этого и существует лунный календарь стрижек на июль 2020.

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По лунному календарю на июль 2020 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 19 июля в 5 часов 42 минуты.

Полный месяц – 3 июля в 18 часов 59 минут.

Растущий месяц – с 1 по 2 июля и с 20 по 31 июля 2020, кроме 25 июля.

Убывающая луна – с 4 по 10 июля и 12 – 18 июля 2020.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 июля (среда) – если хотите получить густые волосы и способствовать их росту, то стригитесь во второй половине дня. А время до обеда потратьте на выбор трендовой прически.

2 июля (четверг) – энергетически наполненный день. Стрижка в такой период принесет вам успех на работе и надлежащую оценку ваших стараний в глазах начальства.

3 июля (пятница) – в этот жаркий летний день лучше не стричься. Однако изменение цвета волос будет удачным решением. Выбирайте оттенок кардинально противоположный своему.

4 июля – суббота) – нельзя выбрать более рекомендуемое время для стрижки. Это будет первая ночь убывающего месяца, поэтому перед ней уместно сделать стрижку, которая вернет вас во времени. А именно: один из летних трендов – это варианты причесок, которые были популярны в 90-х.

5 июля (воскресенье) – если подрезать волосы в этот день, то они будут непослушными и будут медленно расти.

6 июля (понедельник) – избавляться от большой длины волос не стоит. Лучше просто подстричь кончики.

7 июля (вторник) – осмельтесь на те изменения, которых давно хотели, но не делали из-за определенных предубеждений. Любые рискованные действия с волосами в этот день будут иметь положительные последствия.

8 июля (среда) – экспериментируйте с плетениями, но стричься не следует, так как это может закончиться выпадением волос.

9 июля (четверг) – обладательницам волнистых волос, которые стремятся их постоянно выровнять, можно решиться сегодня на стрижку. Эффект вас приятно удивит.

10 июля (пятница) – сделайте модную челку. Пряди волос лягут аккуратно, и с ними не будет проблем во время будущих укладок.

11 июля (суббота) – удачное время для домашних стрижек. Попробуйте самостоятельно избавиться от секущихся кончиков.

12 июля (воскресенье) – день благоприятен для обогащения ваших знаний об особенностях волос. Узнайте сегодня о них новую информацию, а стрижку отложите на другой день.

13 июля (понедельник) – посвятите вечер домашним процедурам ухода за волосами. Ведь одна стрижка не спасет ситуацию. Чтобы иметь роскошную шевелюру, стоит о ней заботиться регулярно.

14 июля (вторник) – астрологи описывают эту дату, как благоприятную для смены имиджа. Если вы сделаете рискованную стрижку, то проблем с укладкой волос не будет.

15 июля (среда) - длинные подрезать, короткие нарастить. Энергетика дня поможет вам достичь желаемого результата.

16 июля (четверг) – стрижка сегодня должна быть незапланированной. Доверьтесь профессионализму своего парикмахера.

17 июля (пятница) – если ваши волосы в последнее время активно начали тускнеть, потеряли естественный блеск и объем, то манипуляции с ними в эту дату пойдут только на пользу.

18 июля (суббота) – выходите за рамки, примерьте новые образы в виде изменения цвета волос, но от стрижки воздержитесь.

19 июля (воскресенье) – период новолуния не благоприятен для изменения длины волос.

20 июля (понедельник) – если вы, наконец, подготовились к приему у парикмахера, то не медлите. После стрижки вас ожидает ряд комплиментов от поклонников.

21 июля (вторник) – довольно сомневаться, стоит ли укорачивать свою длинную косу. Жизнь и так рутинная, поэтому начните с минимальных изменений.

22 июля (среда) – волосы будут сечься, если с ними что-то делать сегодня.

23 июля (четверг) – дата для процедур, которые предусматривают лечение батоксом, биозавивку, кератиновое выпрямление, мезотерапию и другие.

24 июля (пятница) – попробуйте сделать модную "порванную" челку или стрижку каскад.

25 июля (суббота) – сегодняшние изменения в образе будут способствовать налаживанию отношений со второй половинкой и с другими членами семьи.

26 июля (воскресенье) – взвесьте все "за" и "против" в вопросе, стоит ли вам стричься. Спросите совета у близких, а на следующий день примите правильное решение.

27 июля (понедельник) – начните неделю ярко. Например, стрижкой, с которой себя раньше не представляли.

28 июля (вторник) – любые манипуляции с волосами будут тянуть за собой проблемы с внешним видом.

29 июля (среда) – вдохновитесь прической кого-то из звезд и попробуйте ее воспроизвести на себе самостоятельно или с помощью специалиста.

30 июля (четверг) – пора обновить цвет волос.