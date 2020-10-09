L'Oreal является крупнейшей в мире французской компанией, которая специализируется на создании косметики. Однако даже она планирует закрыть несколько магазинов, в которых продается их продукция, в США. Причиной стали новые условия торговли после мировой пандемии.

9 октября L'Oreal SA сообщили, что собираются закрыть некоторые свои магазины в США и сократить рабочие места. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Почему L'Oreal закрывают магазины и сокращают рабочие места

Представители компании L'Oreal закроют некоторые магазины в США для того, чтобы реконструировать свои люксовые операции. Ведь в условиях пандемии коронавируса произошли серьезные изменения в поведении потребителей.

Реорганизацию планируют провести в ближайшие 6 месяцев. Во время этого процесса американское подразделение L'Oreal Luxe, которое специализируется на люксовых косметических средствах, будет инвестировать средства в отдельные области роста компании. А именно: электронная торговля.

Согласно данным компании, эти изменения повлияют на работу максимум 400 сотрудников, работающих в подразделениях L'Oreal Luxe в США. Именно этот рынок является крупнейшим для L'Oreal. Несмотря на это, некоторые рабочие смогут изменить должность и специфику своей деятельности. Точное количество магазинов, которые закроются, пока неизвестно.

Поведение люксовых потребителей в США кардинально изменилось, и L'Oreal будет развивать свой американский бизнес, учитывая ожидания и предпочтения потребителей,

– сообщают представители компании.

Напомним, что L`Oreal создает косметическую продукцию: декоративная косметика для макияжа, духи, средства для ухода за кожей и волосами. В частности, в собственности компании есть такие бренды, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl's. На сегодня, работников L`Oreal насчитывается около 88 тысяч. Они представляют компанию по всему миру.