Именно по состоянию ногтей можно судить о вашем здоровье. Осенний авитаминоз быстрее всего проявляется на рельефе ногтевой пластины, которая теряет равномерность и начинает ломаться и расслаиваться. С помощью использования продуктов с правильными витаминами для ухода за ногтями можно решить проблему.

Когда ногти ломкие и недостаточно здоровые, то на них ни один маникюр не будет смотреться эстетично, пишет Elle. Поэтому стоит узнать, что спровоцировало такое их состояние и как их восстановить.

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Почему ногти ломаются и расслаиваются

Базой структуры ногтевой пластины служит белок кератин, который состоит из аминокислот. Стоит знать, что в аминокислоте L-цистеин есть атомы серы. Они способствуют твердости ногтей. Достаточное количество этого вещества у каждого высчитывается индивидуально. Однако обычно ногти становятся ломкими из-за недостатка серы.

В частности в ногтевой пластине есть цинк, кальций, селен, фосфор и хром. Дефицит веществ может спровоцировать расслоение ногтей на руках и ногах. Также, если в крови недостаточно железа, то проблемы с ногтями – один из признаков, что нужно обратиться к врачу, чтобы вылечить железодефицитную анемию.



Почему ломаются ногти / Фото Pexels

В частности, распространенной причиной ломкости и расслоения ногтей является механическое повреждение.

Интересно знать: ногти могут портиться, когда вы стучите ими по клавиатуре компьютера или по экрану телефона, а также во время игры на музыкальных инструментах. Таким образом не только расслаивается ногтевая пластина, но и корректируется ее длина. Чтобы избежать неэстетичных царапин и трещин на ногтях, эксперты рекомендуют подпиливать их регулярно, а не укорачивать длину ножницами.

Признаки здоровых ногтей и способы добиться такого эффекта

Прочность и эластичность. Ломкость ногтей сообщает, что у вас авитаминоз. Решить проблему можно, если добавить в свой рацион различные овощи и фрукты, продукты с высоким содержанием кальция и жирных кислот: рыба, молоко, сыр, яйца орехи. Чтобы ногти были эластичными и не теряли равномерный рельеф, также нужно защищать их от холода с помощью перчаток.

Ломкость ногтей сообщает, что у вас авитаминоз. Решить проблему можно, если добавить в свой рацион различные овощи и фрукты, продукты с высоким содержанием кальция и жирных кислот: рыба, молоко, сыр, яйца орехи. Чтобы ногти были эластичными и не теряли равномерный рельеф, также нужно защищать их от холода с помощью перчаток. Доступ к кислороду. Чтобы ногти были в хорошем состоянии, необходимо делать периодические перерывы от маникюра на 2 – 3 дня. Так как лак для ногтей перекрывает доступ кислорода к ним.



Покрытие ногтей лаком / Фото Pexels

Кончики ногтей. Здоровая ногтевая пластина должна иметь белые или цвета слоновой кости концы. Белые пятна на ногтях и желтые концы свидетельствуют о высоком уровне сахара в крови или недостатке цинка в организме. В такой ситуации стоит сдать анализы, и проконсультироваться с врачом. Вам будет полезно есть больше яиц, изделий из муки грубого помола и продукты, которые понижают уровень сахара: овсянку, орехи, авокадо, клубнику, корицу, красный сладкий перец, пшено, рыбу и другие.

Здоровая ногтевая пластина должна иметь белые или цвета слоновой кости концы. Белые пятна на ногтях и желтые концы свидетельствуют о высоком уровне сахара в крови или недостатке цинка в организме. В такой ситуации стоит сдать анализы, и проконсультироваться с врачом. Вам будет полезно есть больше яиц, изделий из муки грубого помола и продукты, которые понижают уровень сахара: овсянку, орехи, авокадо, клубнику, корицу, красный сладкий перец, пшено, рыбу и другие. Отсутствие желтизны. Ногти могут тускнеть, если вы часто красите их яркими лаками. Поэтому стоит первым делом наносить прозрачную основу, а затем цветной пигмент. Конечно, курение тоже способствует желтизне ногтей.

Ногти могут тускнеть, если вы часто красите их яркими лаками. Поэтому стоит первым делом наносить прозрачную основу, а затем цветной пигмент. Конечно, курение тоже способствует желтизне ногтей. Ровная поверхность ногтя. Рельеф становится неравномерным из-за отсутствия необходимых витаминов, гормонального сбоя, ослабления ногтевой пластины или деятельности, которая может вызвать повреждение ногтей. Поэтому в таком случае стоит обратиться к терапевту.

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Здоровые ногти не расслаиваются. Такая проблема означает, что им нужен дополнительный уход и питание. Для укрепления ногтей делайте ванночки на основе морской соли и маски. С расслоением ногтевой пластины поможет справиться оливковое масло: нагрейте его на водяной бане до 35 – 40 градусов, опустите руки в жидкость на 10 – 15 минут и нанесите крем. Повторяйте процедуры регулярно.



Как должны выглядеть здоровые ногти/ Фото Unsplash