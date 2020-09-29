Популярная американская актриса Люси Хейл, известная главными ролями в молодежных сериалах "Милые обманщицы" и "Кэти Кин", любит экспериментировать с цветом своих волос и стрижками. Ранее звезда сделала кардинальные изменения: длинные волосы трансформировала в боб-каре. А недавно глубокий черный оттенок сменила на яркий трендовый цвет.

Кристин Эсс – это знаменитая звездная колористка. Именно ей Люси Хейл доверила свои волосы. Процедуру окрашивания они провели в причудливых условиях. Фотографиями процесса и результатом актриса поделилась на своей странице в инстаграме, а эксклюзивным селфи нового имиджа с Allure.

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Люси Хейл больше не брюнетка. Звезда потеряла свой насыщенный черный цвет волос в кухонной раковине в воскресенье вечером. Именно таким образом Кристин Эсс смывала краску с шевелюры Люси.

Таким необычным фото в инстаграм-истории Люси Хейл поделилась со своими подписчиками, которых почти 26 миллионов, обозначила свою колористку и написала: "И и и изменения". И лишь на следующий день актриса опубликовала фотографию с новым цветом волос.



Процесс окрашивания волос Люси Хейл / Instagram / @lucyhale

Люси окрасилась в мягкий огненно-каштановый оттенок. Именно этому цвету hair-эксперты прогнозируют популярность в осеннем и зимнем сезоне 2020-2021. Ранее знаменитость в таком образе поклонники еще не видели.

Видео, на котором Люси Хейл позирует с новым цветом волос, собрало уже более 3 миллионов просмотров и почти 6 тысяч комментариев. Коллега звезды Дебби Райан написала: "Я ждала этого всю свою жизнь".



Селфи Люси Хейл с новым модным цветом волос / Фото Allure

А Сара Хайланд, известная участием в сериале "Американская семейка", таки взяла пример с подруги и покрасилась в яркий каштановый оттенок. Звезда опубликовала фотографию на своей инстаграм-странице и добавила в шутку: "Дочь Рубеуса Хагрида. Вот что происходит, когда вы расчесываете вьющиеся волосы".