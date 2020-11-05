Поскольку 2021 год уже близко, то стоит узнать, какие бьюти-тенденции придут вместе с ним. Уже известно, какие цвета, формы и дизайны на ногтях будут трендовыми в новом году. Модный маникюр может придать уверенности каждой женщине и дополнить ее стильный аутфит.

Трендовый маникюр не только позволяет вашим рукам иметь более эстетичный вид, но и нейл-дизайн может быть удачным способом самовыражения. Новый канал рассказал, какой маникюр будет модным в 2021.

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Главные тренды в маникюре 2021

Оттенки

Институт цвета Pantone назвал оттенки, которые будут популярными для сезона весна-лето 2021. Модная цветовая гамма включает золотисто-оранжевый оттенок, небесный, коричневый, солнечно-желтый, глубоко-синий, зеленый, коралловый и другие яркие вариации. Представители института отмечают, что пандемия утомила людей, поэтому в следующем году они захотят больше ярких красок даже в маникюре.

Предлагая ряд оттенков, иллюстрирующих природу, цвета для весны-лета 2021 подчеркивают наше стремление к гибкости цвета. Эти оттенки наполнены настоящей аутентичностью, которая приобретает все большее значение, сочетают комфорт и спокойствие с энергией, вдохновляет и поднимает настроение,

– добавляет исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Форма

Относительно длины ногтей, то вам стоит опираться на индивидуальные предпочтения. Рекомендуем выбирать ту длину, с которой вам будет прежде всего удобно. Но модными формами ногтей в 2021 будет миндалевидная и скошенный квадрат.

Миндалевидная форма ногтей подойдет тем женщинам, которые предпочитают классический и элегантный стиль. Скошенный квадрат может понравиться тем, кто любит и не боится экспериментировать. Ногти такой формы также называют lipstick nails. Тренд появился еще год назад, но популярным станет лишь в 2021.

Дизайн

В новом году в моде будет абстрактная роспись на ногтях с акварельными мазками, геометрические узоры и сочетание различных стилей. Актуальность также не теряют нюдовые и матовые покрытия. Нейл-дизайн в 2021 стоит делать в виде горошка, прозрачного френча, "желейные ногти" и розовый кварц.

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