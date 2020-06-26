На родине Люсиль Болл называли королевой голливудских кинокомедий. Она была звездой своего жанра в 50-60-х годах. Косметический бренд Besame Cosmetics вдохновился иконическим видом актрисы и решил по его мотивам выпустить целую линейку средств для макияжа – Lucille Ball.

Когда звучит имя Люсиль Болл, люди сразу представляют ее специфический образ: имбирные локоны, бледный цвет лица, длинные и объемные ресницы, ярко-красные губы. Именно эти особенности внешности артистки стали ключевыми в новой линейке декоративной косметики Besame Cosmetics. Allure пишет, что с ее помощью будет легко создать макияж в стиле ретро.

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В коллекции косметики можно увидеть палитру теней для век, две помады, компактную пудру и набор карандашей для глаз и губ. Тени называются тематически Club Babalu и содержат 8 матовых нейтральных оттенков, а также розовый, персиковый и синий цвета. Кремовые помады – Love That Readhead и What a Peach – выполнены так, чтобы быть максимально похожими на 2 популярных оттенка продуктов для губ из прошлых десятилетий. Они в классическом красном оттенке и в персиково-коралловом. Вся косметика новой линейки Besame Cosmetics выпущена в золотых упаковках с изображением самой Люсиль и подписью "Love Lucy".

Пудру из вышеупомянутой коллекции можно использовать для фиксации макияжа и устранения жирного блеска с кожи лица. В наборе карандашей для глаз есть 2: коричневый для линии ресниц и белый для водной линии. А карандаш для губ яркого красного цвета соответствует оттенку помады Love That Readhead.

Представители бренда, чтобы поощрить клиентов, сделали выгодное предложение: если вы приобретете все продукты из коллекции за 150 долларов, то получите два эксклюзивных подарка. Среди них сумка I Love Lucy и набор ресниц таких же, как были у Люсиль.

Besame Cosmetics называет линейку косметики своей Iconic Women Series и обещает, что вскоре у них появится вдохновение на создание новых продуктов для этой серии.