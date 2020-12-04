Glossier – один из самых влиятельных молодежных косметических брендов современности, который основала американка Эмили Вайс. Каждый раз новые коллекции косметики от Glossier удивляют не только разновидностями продуктов, но и их упаковкой. Праздничная лимитированная линейка продукции в этом году не стала исключением.

Представители бьюти-бренда Glossier создали 4 косметических набора, которые предназначены для подарка родным или близким на Рождество или Новый год, сообщает Wonderzine.

Читайте также: Как пахнет космос: Трэвис Скотт вместе с Byredo создали необычный аромат

Праздничная коллекция косметики от Glossier

В индустрии красоты Glossier популярен благодаря выпуску самой необходимой косметики для создания полноценного макияжа. В 2020 бьюти-бренд создал лимитированную праздничную линейку косметических средств в 4 наборах, в которые вошли любимые продукты покупателей. 2 декабря коллекция стала доступной на официальном сайте бренда.

Лимитированные наборы косметики получили разные названия: "Золотой набор", "Рулетка Balm Dotcom", "The Skincare Edit" и платок G Pal. В каждом из них представлены различные продукты для ухода за кожей, декоративная косметика и даже аксессуары: пигментированный блеск для губ с золотыми блестками, 3 вариации бальзама для губ с касторовым и пчелиным воском, средство для умывания, увлажняющая сыворотка, а также шелковый платок и цепочка с подвеской в форме буквы "G".