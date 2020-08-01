Золотые правила красоты: французские модели поделились секретами летней бьюти-рутины
Французские модели могут похвастаться своей красотой и отличным состоянием кожи. У женщин есть свои бьюти-секреты, которые помогают им сохранять привлекательный вид даже летом, когда солнце и воздух создают негативное влияние на кожу.
3 французских модели поделились с Harper's Bazaar особенностями своей летней рутины по уходу за кожей. У каждой из красавиц существуют общие золотые правила.
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Как француженки ухаживают за кожей лица летом
- Санскрин. Модель из Франции, Синди Бруна рассказывает, что летом никогда не выходит из дома, если не нанесет солнцезащитный крем. Она рекомендует каждой женщине превратить этот этап бьюти-рутины в свою привычку. В частности, Луиз Фоллен дала полезный совет: в начале лета модель пользуется с солнцезащитой с SPF 50, а впоследствии уменьшает ее до SPF 30.
- Умывание лица холодной водой. Метод действенный для снятия отеков. Таким образом вы также сможете быстрее проснуться. Синди Бруна умывается холодной водой перед созданием мейк-апа, а Микаэле Томсон мать рекомендовала выполнять этот ритуал не менее 1 минуты.
- Увлажнение. Француженки отдают должное увлажнению кожи, потому что считают такой шаг залогом красоты. Они пользуются средствами таких аптечных марок как Avene, Bioderma, La Roche-Posay. Больший акцент на увлажнении кожи модели делают после того, как в течение дня летнее солнце высушивало их лица.
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