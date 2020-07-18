Летом 2020 в моду вернулись цветные заколки для волос, которые использовала для своей прически едва ли не каждая девушка в 90-х. Новый тренд можно попробовать на себе в разных интерпретациях. С помощью шпилек разного цвета и формы можно ощутить на себе особенности стиля того времени.

Вместе с поясами в виде цепочек и платочками для волос в современную моду из 90-х вернулись разноцветные держатели для волос. Cosmopolitan поделился, как их можно интегрировать в свою прическу.

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Несколько десятилетий назад детям украшали волосы с помощью маленьких специальных зажимов, выполненных в различных ярких цветах и в форме бабочек. Если вы были среди таких девочек и сохранили детские аксессуары, то теперь снова можете смело их использовать.

В инстаграме на странице модного мультибрендового интернет-магазина ASOS недавно опубликовали фотографию, на которой волосы девушки украшает множество модных заколок-бабочек. В описании к публикации добавили, что таких аксессуаров никогда не может быть много.

Аксессуары для волос можно носили не только тогда, когда просто распускаете локоны. Ими можно украсить другие прически: косы, пучок, хвост.