Тенденции в макияже для лета 2020 отличались своей легкостью и натуральностью. Главной идеей было создание макияжа с таким эффектом, как будто его и нет. Осенью универсальность и природные мотивы в бьюти-индустрии останутся актуальными. Однако неоновые акценты также будут уместны.