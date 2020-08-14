Летние тренды в макияже 2020, которые не потеряют своей актуальности осенью
Тенденции в макияже для лета 2020 отличались своей легкостью и натуральностью. Главной идеей было создание макияжа с таким эффектом, как будто его и нет. Осенью универсальность и природные мотивы в бьюти-индустрии останутся актуальными. Однако неоновые акценты также будут уместны.
Чтобы всегда оставаться не только красивой, но и стильной, нужно знать о последних модных трендах. Некоторые из плетних плавно перейдут в осенние. Например, натуральный макияж и неоновые цветные акценты, которые подчеркнут ваш образ и предпочтения вашей внешности, не собираются терять актуальность, пишет Новый канал.
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Летние тренды в макияже 2020
Идеальная "голая" кожа с помощью правильного ухода
В тренде монохром: использование одного цвета в макияже
Коричневые и золотистые веснушки: кого не поцеловало солнышко, можно создать самостоятельно
Цветные неоновые стрелки, чтобы подчеркнуть взгляд и выделиться из толпы
Неоновый оттенок на губах: коралловые, огненно-красные, ярко-розовые, голубые, фиолетовые и другие
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