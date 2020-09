Американский рок-музыкант, певец и композитор Ленни Кравиц последовал за своей дочерью Зои Кравиц, и присоединился к семье Yves Saint Laurent Beaute. Мужчина стал лицом рекламной компании нового аромата бьюти-бренда и даже спел в ролике.

В рекламе новых духов от парижского дома высокой моды Yves Saint Laurent (YSL) Ленни Кравиц продемонстрировал эпатажный черный наряд в своем стиле и оригинальную прическу. А также спел куплет из своего трека Are You Gonna Go My Way. Рекламный ролик и фото аромата опубликовали на официальной инстаграм-странице YSL Beaute.

Актриса, певица и модель, дочь Ленни Кравица Зои стала послом косметической линейки YSL в 2017 году и сотрудничала с брендом в 2019, когда он выпустил коллекцию помад. СМИ пишут, что теперь звездный отец Ленни Кравиц последовал за ней. Ведь стал лицом нового мужского аромата YSL.

Первые духи для мужчин бренд представил в 2017 году. По словам представителей модного дома, мужские ароматы предназначены для "экспериментатора и создателя, который не перестает себя спрашивать: почему бы и нет?".

Я всегда был поклонником Ив Сен-Лорана. Восхищался его работой, эстетикой, стилем жизни, его смелостью,

– рассказал Ленни Кравиц для СМИ.

Он добавил, что французский модельер был очень электрическим (умел сочетать органично несовместимые вещи) и черпал вдохновение отовсюду. Певец добавил, что ему повезло уже носить много вещей Saint Laurent.

Относительно сотрудничества с YSL Beaute и съемок рекламы Ленни сказал, что ему было легко. Ведь музыканту не пришлось менять свой имидж и стиль поведения. То, каким он есть в ролике, это часть его образа жизни уже много лет. Поэтому работа была органичной.