Популярная итало-американская певица Леди Гага стала лицом нового аромата модного дома Valentino. Звезда снялась в рекламной кампании бренда в романтическом образе и исполнила эксклюзивную версию песни "Sine From Above". Ролик поразил поклонников.

Как и другие модные дома, Valentino создает не только одежду, но и косметическую продукцию. Бренд представил новый аромат Voce Viva, лицом которого стала известная Леди Гага, сообщает BURO.

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На ютуб-канале Valentino опубликовали рекламный ролик с участием Леди Гаги. Звезда гуляет в парке и поет. Саундтреком для рекламы аромата представители выбрали песню "Sine From Above", которую Леди Гага записала вместе с Элтоном Джоном. Трек певица включила в свой последний студийный альбом "Chromatica".

На видео у Леди Гаги нежная прическа с модным небрежным эффектом, которую раздувает ветер. Белые пряди волос певицы hair-стилисты закрепили сзади, а несколько локонов удачно обрамляют ее лицо спереди. Звезда одета в эффектное ярко-розовое платье длины макси с оригинальными массивными и фактурными руками и воротником. Женщина также элегантно держит в руке флакон аромата бренда Valentino.

Смотрите видеоролик Valentino с участием Леди Гаги:

Женские духи Voce Viva создали Онорин Блан и Амандин Клер-Мари. В композиции аромата есть нотки бергамота, имбиря, мандарина, гардении, мускуса, ванили, дубового мха, сандала и бобов тонка. Стоимость духов варьируется от 30 до 130 долларов: цена зависит от объема флакона.

Напомним, что накануне модный дом анонсировал запуск полноценной косметической линии Valentino Beauty. А создание и презентация косметической продукции проходит в сотрудничестве бренда с крупнейшей в мире компании, которая специализируется на косметике, L'Oreal.