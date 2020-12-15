Звезда сериала "Очень странные дела" 16-летняя Милли Бобби Браун, как и многие другие ее коллеги, рассказала, что имеет склонность кожи к появлению угрей. Обнародовав селфи, на котором она позирует с наклейками на лице против угрей, звезда хотела успокоить своих поклонников, показать, что знаменитости также имеют проблемы с кожей.

Милли Бобби Браун решила посвятить время уходу за своим лицом и поделиться процессом процедуры со своими подписчиками в инстаграме. Девушка опубликовала селфи, на котором позирует с наклейками в виде сердечек против угрей, сообщает Allure.

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Звезды используют наклейки против угрей

Угри на собственной коже трудно принять, а тем более – говорить об этой проблеме. Звезды решили начать первыми. В октябре звезда сериала "Ривердейл" Лили Рейнхарт призналась в соцсети, что имеет кистозные угри, затем американская актриса и певица Кеке Палмер рассказала о своей борьбе с кистозными угрями. Этот момент чрезвычайно поразил поклонников знаменитостей. Теперь Милли Бобби Браун решила на весь мир обнародовать свой способ удаления угрей с лица. Для этого девушка использует специальные наклейки в форме сердечек, которые нужно прикреплять на проблемные участки кожи.

Публикация Милли Бобби Браун состоит из 4 фотографий: на 1 и 3 снимке она позирует с макияжем, укладкой, в нарядном платье, демонстрируя идеальный внешний вид, а на 2 и 4 девушка решила показать себя без мейкапа в обычном домашнем виде и с наклейками против угрей на лице.

Молодая актриса не рассекретила фирму, которая производит волшебные наклейки в форме сердец против угрей. Однако СМИ предполагают, что это Truly Beauty Blemish Treatment.

Что известно о наклейках против угрей?

В Украине их также называют пластырями против прыщей. Они являются антибактериальными и благодаря салициловой кислоте снимают воспаления кожи и улучшают ее состояние. В зависимости от состава таких наклеек, отличают их функции. Чтобы получить результат, нужно положить пластырь на участок кожи, где возникло воспаление, слегка прижать. Оставить на 8-10 часов, лучше на ночь, утром снять.