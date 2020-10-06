Ламинирование волос – это салонная процедура, которая включает в себя уход за волосами и их выпрямление. Тем не менее можно сделать hair-ламинирование дома, и попытаться получить желаемый профессиональный результат. Суть ламинирования в том, что на пряди наносят биологический активный состав, который обертывает каждый волосок и заполняет трещины его структуры под действием высокой температуры.

С помощью ламинирования можно сделать волосы более красивыми, более сияющими, толще и гладкими. Эффект должен быть сразу после проведения процедуры. Cosmopolitan рассказал, как сделать ламинирование волос самостоятельно в домашних условиях.

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Ламинирование волос в домашних условиях

Раньше для домашнего ламинирования волос популярной была маска из желатина. Недавно появилась альтернатива, которая уже успела покорить сеть. Основным компонентом в составе смеси для процедуры являются семена льна. Те, кто уже успел попробовать на своих волосах новый рецепт для их ламинирования, уверяют, что отвар из семян льна является полезным.

Польза семян льна для волос

Содержит жирные кислоты омега-3 и омега-6, линоленовую, линолевую, олеиновую, пальмитиновую и стеариновую кислоты. Они способствуют восстановлению структуры волос, предотвращают появление секущихся концов, питают и увлажняют волосы, а также сглаживают все чешуйки.

омега-3 и омега-6, линоленовую, линолевую, олеиновую, пальмитиновую и стеариновую кислоты. Они способствуют восстановлению структуры волос, предотвращают появление секущихся концов, питают и увлажняют волосы, а также сглаживают все чешуйки. Фитоэстрогены обладают антиоксидантными свойствами, поэтому являются полезными в борьбе против выпадения волос. Эти вещества нейтрализуют деятельность андрогенов.

обладают антиоксидантными свойствами, поэтому являются полезными в борьбе против выпадения волос. Эти вещества нейтрализуют деятельность андрогенов. Клетчатка помогает ускорить рост волос и способствует их мягкости.

помогает ускорить рост волос и способствует их мягкости. Витамин A питает фолликулы, регенерирует поврежденную структуру волос и защищает от негативного воздействия раздражающих факторов.

Как сделать ламинирование волос

Что вам понадобится?

1/2 стакана семян льна;

1 яичный белок;

1/2 чайной ложки лимонного сока;

2 столовые ложки любого растительного масла, которое подходит именно вашему типу волос.

Первым делом нужно сделать настой: залейте половину стакана семян льна горячей водой, но не сразу после кипения. Накройте емкость крышкой и оставьте ее на 1 час. Когда настой полностью остынет, то должен иметь консистенцию слизи. Процедите жидкость, чтобы избавиться от семян. Далее необходимо взбить льняной настой с белком и лимонным соком до образования однородной массы, но без пены. Продолжайте перемешивать ингредиенты, медленно наливая к ним масло. Маску следует наносить на чистые и немного влажные волосы от корней до концов. Важно равномерно распределять смесь по всей длине. Для этого можете воспользоваться расческой.

Накройте голову полиэтиленовой пленкой и окутайте теплым полотенцем. Оставьте на 60 минут, а затем смойте остатки прохладной или едва теплой водой (от высокой температуры белок может свернуться). После помойте волосы еще раз с использованием безсульфатного шампуня.

Процедуру следует проводить 1 раз в неделю для восстановления волос и 1 раз в 2-3 недели в профилактических целях.